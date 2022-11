Ganhador de loteria recebe prêmio fantasiado para não ser reconhecido por família

Um homem que ganhou cerca de R$ 153 milhões na loteria escondeu o prêmio da família e foi buscar o dinheiro fantasiado de personagem de desenho animado. O caso aconteceu no sul da China e teve um motivo: o sortudo não queria que sua esposa e seu filho ficassem arrogantes e preguiçosos.

“Eu não contei para minha esposa ou filho. Estou preocupado que eles possam se sentir superiores a outras pessoas e não trabalharão ou estudarão muito no futuro”, disse ele.

O homem, identificado pelo pseudônimo Li, comprou 40 bilhetes de loteria na região de Guangxi Zhuang, e cada bilhete continha os mesmos sete números. De acordo com uma reportagem do Nanning Evening News, todos os sete números bateram, totalizando o prêmio milionário.

O homem foi ao Centro de Distribuição da Loteria de Bem-Estar de Guangxi, na capital da região, para receber seu prêmio em dinheiro no dia 24 de outubro. Ele permaneceu com a fantasia durante toda a cerimônia de apresentação do cheque.

Embora estivesse emocionado por ganhar o dinheiro, ele disse que estava tentando conter sua empolgação e não havia contado a ninguém. Segundo Li, uma parte do prêmio foi doado para caridade.

Li se disse “fã leal” da loteria e afirmou que compra bilhetes regularmente há mais de dez anos. Além disso, ele revelou também que escolheu os mesmos sete números nos últimos anos porque eles “pareciam agradáveis”. Desta vez, a fidelidade valeu a pena.

“Eu considero comprar na loteria um hobby, e minha família não se importa. Além disso, não gasto muito dinheiro com isso, e a loteria me dá um raio de esperança”, acrescentou.

*Com informações de Terra