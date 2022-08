Gabriel Monteiro, acusado de estupro e assédio, tem mandato cassado pela Câmara do Rio

Com 48 votos, a Câmara de Vereadores do Rio decidiu, na noite de hoje (18), pela cassação do mandato de Gabriel Monteiro (PL) por quebra de decoro parlamentar. Somente o vereador Chagas Bola e o próprio Monteiro votaram contra a cassação. O agora ex-vereador é investigado por filmar e ter relações sexuais com uma adolescente de 15 anos, estupro e por forjar vídeos na internet. Com a decisão, Monteiro se torna inelegível ao cargo de vereador por oito anos, no entanto, ainda pode concorrer ao cargo de deputado federal nas eleições de 2022.

Essa é a segunda vez que um vereador é cassado na história da Câmara. A primeira vez aconteceu em 2021, quando o agora ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, Dr. Jairinho, também teve o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. Ele está preso desde abril, acusado de torturar e matar o enteado, Henry Borel, de 4 anos, no apartamento onde vivia com a mãe da criança, Monique Medeiros — também presa pelo crime.

Após o resultado, o relator do processo Chico Alencar (Psol) se mostrou otimista com o futuro da política diante do resultado. “Nós sempre nos empenhamos nesse processo, entendendo que esse comportamento lembra a péssima tradição brasileira, oligárquica, contra os mais vulneráveis. Hoje a Câmara disse não, um resultado bem expressivo. Isso é muito bom para a política, para a cidade do Rio e do Brasil. Aqueles que têm comportamento bárbaro tem que ser banidos da vida pública. O resto é com a Justiça. Estamos encaminhando agora a decisão do TRE, quase unanime”, disse.

Alexandre Isquierdo, membro da Conselho Ético, também comentou sobre o resultou ao fim da sessão. “Nesses 128 dias de trabalho fomos coesos, responsáveis e imparciais. O resultado de 48 votos a favor mostra isso. A gente sabe que a cassação de dois vereadores não é algo para se comemorar, mas trouxemos hoje uma resposta à população”, disse.

“O parlamento é soberano sempre e foi decidido da melhor forma, respeitando a posição de cada um dos vereadores aqui representados, sejam eles de esquerda, direita ou centro”, afirmou o vereador presidente da Câmara, Carlos Caiado.

A sessão

O agora ex-vereador permaneceu inquieto e de cabeça baixa na maior parte da sessão, quase sempre ao telefone. Antes da votação, Gabriel Monteiro teria tentado, sem sucesso, reverter votos pela sua cassação. A campanha correu também dentro do plenário, em que o parlamentar foi flagrado conversando ao pé do ouvido com colegas vereadores, entre eles Márcio Santos e Chagas Bola.

O presidente da Câmara Municipal, Carlo Caiado (sem partido), precisou intervir e ameaçou retirar as pessoas que não respeitassem o pedido de silêncio. “Eu peço que a segurança possa identificar quem não estiver respeitando. Que esses possam ser retirados”, disse Caiado.

No momento da sua defesa, o tempo de fala de Monteiro também foi interrompido em diversos momentos por gritos de “estuprador” e “pedófilo”. O ex-vereador iniciou o discurso falando sobre os ex-assessores. “Poucas pessoas me conhecem de fato, poucas sabem quem é o Gabriel Monteiro de Oliveira. Ele [se referendo a um de seus assessores que estava na galeria] sabe que eu jamais ameaçaria a família dele ou faria algum mal. A prova é que meus ex-assessores estão aqui. Se um dia eles precisarem, eu faria de tudo para ajudar, eles sabem que não sou pedófilo, estuprador e matador”.

Gabriel voltou a insinuar que os outros vereadores precisavam se colocar no lugar dele. Ele se coloca como vítima dos próprios ex-assessores. “Eu só peço que os senhores não me joguem para a cova dos leões, se não tem condenação, se não tem provas fatais sobre mim. Hoje, venho humildemente pedir aos senhores para continuar o meu mandato e ser um vereador melhor a cada dia”, disse ele durante o discurso.

“Novinhas são crianças e não troféus”

Ao fim das duas horas disponibilizadas pela defesa, foi a vez dos líderes de partidos discursarem sobre a recomendação de voto. Um dos discursos foi de Tarcísio Mota.

O vereador citou as menores que Gabriel se relacionou: “Novinhas são crianças, novinhas são adolescentes e não podem ser troféus. Se fosse um professor que fizesse o mesmo, mostrasse o pênis para outros, que fizesse sexo com menores e filmasse, pediríamos para ele ser suspenso? Não, pediríamos para afastá-lo. Isso é um absurdo o que ele fez aqui, que é tirar de contexto um áudio de uma vítima de estupro. Por tudo isso, a bancada do PSOL encaminha pela cassação do mandato.”

A vereadora Laura Carneiro também discursou. “Como pode, ele vir aqui para desqualificar a vítima. Ele pergunta: ‘porque eu gravaria e criaria prova contra mim’. Vocês acham que o que? Que a mulher filmou seu próprio estupro. Vocês imaginam o que é uma mulher ter que provar que foi estuprada”, questionou.

Com informações do Jornal O Dia