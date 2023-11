‘Gabinete em Ação’: Projeto social de Peixoto leva vários serviços à zona Norte de Manaus

Mais de 30 serviços foram oferecidos à população que compareceu a ação social

O projeto “Gabinete em Ação”, criado pelo vereador Peixoto (Agir), levou neste fim de semana, cidadania e entretenimento aos moradores do bairro Santa Etelvina, na zona Norte de Manaus. A ação aconteceu na Escola Municipal Anna Raymunda de Mattos Pereira Gadelha e mais de 30 serviços fizeram parte desta primeira edição que contou com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio de cinco secretarias, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), de empresas da iniciativa privada, como as concessionárias prestadoras dos serviços de energia elétrica e de água, e instituições de ensino técnico profissionalizante.

Entre os serviços oferecidos estavam o agendamento para emissão de Carteira de Identificação Nacional, atendimento médico, vacinação de animais, assessoria jurídica, orientação nutricional, embelezamento, cadastramento no Cadastro Único, distribuição de mudas, atividades físicas e lúdicas, entre outros.

Segundo o vereador, o resultado superou as expectativas e já adiantou que esta foi a primeira edição de um evento que deve beneficiar a população de todas as zonas da cidade de Manaus. “Saio cheio de gratidão pela realização do projeto e com a certeza que esta é uma iniciativa que deve ser compartilhada com mais pessoas e seguir para outros bairros, outras regiões da cidade”, frisou.

“Para muitos, esses serviços são básicos, mas para uma parcela da sociedade eles são essenciais e com esse pensamento seguirei com o projeto. É necessário ajudar e melhorar a vida dessas pessoas”, afirmou o parlamentar.

Entre as pessoas que participaram do primeiro “Gabinete em Ação” estava Luana Pereira da Silva, que aproveitou a oportunidade e garantiu pelo menos três atendimentos diferentes. Luana conseguiu atendimento para o cadastramento do Cadastro Único (CadÚnico), agendamento de consulta para dar entrada ao pedido de laqueadura e o serviço de oftalmologia. A dona de casa celebrou o fato de conseguir dar andamento a questões que há tempos necessitava em um só lugar.

“Foi ótima a ação social, desde quando entrei e identifiquei o que procurava, recebi as fichas e consegui os atendimentos. Atenderam a gente bem, fizeram o nosso cadastro e encaminharam para as salas. Foi tudo rápido e consegui fazer tudo o que precisava”, contou Luana.

Quem também foi atendido e recebeu as informações que precisava foi o aposentado José Nilton Ferreira. Ele buscou a assessoria jurídica para sanar dúvidas. Na ação social ele teve acesso aos profissionais que o orientaram. “Foi tudo muito organizado, consegui resolver o que eu procurava e ainda aproveitei para fazer minha carteira do idoso. O vereador Peixoto está de parabéns pelo evento”, disse.

Novas edições

Ao finalizar os trabalhos da primeira edição, o vereador Peixoto já reforçou que a ideia é seguir com o projeto.

“A nossa população precisa de muita atenção, de auxílio e essa é uma forma de contribuir. Este sábado foi de muita emoção, um encontro com pessoas especiais, com uma variedade de serviços básicos, mas cheia de atenção, carinho e, sobretudo, de amor ao próximo”, destacou.

Peixoto fez questão de reforçar que a iniciativa vai além de oferecer serviços básicos. Para ele, o “Gabinete em Ação” tem o objetivo de proporcionar um dia diferente, tanto para quem procura o projeto, como para quem participa, atuando como voluntário na ação social.

“Uma reunião de pessoas que tem o ideal de ajudar ao próximo e levar uma manhã recheada de carinho e atenção. Assim posso resumir. Recebi vários agradecimentos e elogios, de quem passou por aqui hoje e conseguiu ser atendido. Isso é gratificante”, contou o vereador.

“Agradeço a todos que fazem parte do meu gabinete, que se empenharam e desenvolveram um trabalho excelente. Aproveito e já peço a colaboração em novas edições, pois em breve outras edições vão acontecer em outras zonas da cidade. A nossa ideia é auxiliar a nossa população”, completou Peixoto.

Com informações da assessoria