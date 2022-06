FVS realiza ação de monitoramento da qualidade de água para o Festival de Parintins

No período que antecede e durante a 55ª Festival Folclórico de Parintins, de 24 a 26 de junho, da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), instituição vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), dá suporte ao monitoramento da qualidade da água nos principais pontos estratégicos de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus).

O monitoramento é realizado por técnicos estaduais da Gerência de Riscos Não Biológicos (GRNB), do Departamento de Vigilância Ambiental (DVA), da FVS-RCP, em parceria com os técnicos municipais do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua). O objetivo é verificar a qualidade da água distribuída para a população e visitantes de Parintins.

Nesta quarta-feira (22), as equipes realizaram visitas técnicas ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Parintins e, também, ao Hospital Regional Dr. Jofre Matos Cohen. Nas duas unidades foi verificado o processo de tratamento e qualidade da água.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, reafirma o compromisso com as ações de saúde durante o festival. “Estamos acompanhando todo processo e trabalhando para obter todo o cuidado com a população residente de Parintins e aos que estarão visitando a cidade antes e durante o Festival Folclórico”, enfatiza Tatyana.

Ainda durante esta semana, a equipe estará fazendo novas coletas de amostras de água no Centro Cultural de Parintins, conhecido como Bumbódromo; nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), no Hospital Padre Colombo e principais pontos turísticos de Parintins.

A bióloga da Gerência de riscos não biológicos (GRNB) da FVS-RCP, Ana Lucy Magalhães, informa que o acompanhamento é executado por meio de coletas, análises microbiológicas e fisioquímica, seguindo os parâmetros básicos para contribuir na promoção da saúde da população.

“Com essas ações de vigilância em saúde, vamos reduzir os riscos de doenças de veiculação hídrica e tomar medidas, adotando ações de prevenção e segurança sanitária”, ressalta Ana Lucy.

Segundo a coordenadora de Vigilância em Saúde de Parintins, Elaine Pires, com o trabalho integrado entre o estado e o município, está sendo possível fortalecer a vigilância, evitando que ocorra a transmissibilidade das doenças infecciosas provenientes da água.

“Monitorar a qualidade da água que será consumida pela população é garantir o bem-estar dos moradores, turistas e participantes do maior evento cultural do Amazonas”, pontua a coordenadora.

Programa Vigiagua

Visando melhorar a qualidade da água de consumo humano, o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água (Vigiagua), a fim de proporcionar à população acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com os padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação.

*Com assessoria