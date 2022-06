Fux anuncia grupo de trabalho no CNJ para acompanhar buscas no Vale do Javari

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Luiz Fux, anunciou na tarde de hoje (14) a criação de um grupo de trabalho para acompanhar as buscas do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips.

Segundo Fux, o grupo atuará no âmbito do Observatório do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, que já funciona no conselho. Farão parte da iniciativa:

• fotógrafo Sebastião Salgado;

• ator Wagner Moura;

• antropóloga Manuela Carneiro da Cunha, e

• a juíza auxiliar da Presidência do CNJ, Livia Cristina Marques Peres.

O presidente do CNJ informou que o grupo terá a função de “acompanhar as ações que estão sendo executadas na busca dos referidos desaparecidos” e “propor medidas que visem a aprimorar a atuação do Poder Judiciário nas questões relacionadas.”

Com informações do G1