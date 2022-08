Fundação Glomam e Seduc garantem aplicação de emendas no projeto Vestibular Social

Um total de 16 mil estudantes serão beneficiados com aulas com professores capacitados graças a emendas parlamentares; deputado Delegado Péricles é um dos que destinaram recursos para o projeto

Uma parceria entre a Fundação Grande Loja Maçônica do Amazonas (Glomam) e a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vem garantindo a aplicação de recursos de emendas parlamentares de deputados estaduais na implementação de um projeto inovador e revolucionário para a educação do estado do Amazonas. Criado com a finalidade de garantir o acesso de jovens estudantes do 2° e 3° anos do ensino médio ao conteúdo de aulas de cursos preparatórios pré-vestibulares. O projeto “Vestibular Social” foi lançado oficialmente na noite desta quinta-feira, 25/8, em solenidade na Grande Loja Maçônica do Amazonas, situada no conjunto Parque das Laranjeiras, Flores, zona Centro-Sul. O lançamento foi feito pelo Grão-mestre Marcelo Barbosa Peixoto, o Grande Secretário de Educação da Glomam, Sidarta Gadelha, com a presença do deputado estadual Delegado Péricles Rodrigues (PL), autor de uma das duas emendas do projeto e representantes das secretarias estaduais de Educação (Seduc) e de Cultura (SEC), parceiras da iniciativa.

Anfitrião do evento, o Grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado do Amazonas, Marcelo Peixoto, destacou a importância da parceria e do impacto positivo que terá no processo de capacitação dos jovens e suas famílias, tanto na capital quanto no interior. Ao todo, o projeto deverá somar, este ano, 16 mil estudantes beneficiados e um total de 50 escolas contempladas em 13 municípios. “A Maçonaria tem sempre o objetivo de tornar feliz a humanidade e se preocupar com a sociedade. Todos os dias batalhamos com esse propósito e o jovem é um fator importante dentro desse mecanismo. Temos um trabalho de educação com nossos jovens, chamados _demolês_, que aprendem desde cedo a importância da filantropia. Por meio da nossa Fundação Glomam, e junto com o deputado Péricles, criamos o Vestibular Social, que visa exatamente atingir essa faixa etária de jovens que estão se preparando para o vestibular”, afirma. Iniciado ano passado, como piloto, o projeto deu oportunidade em 2021 para 6,5 mil jovens do 2° e 3° ano do ensino médio. Este ano, serão 9.500 estudantes. As aulas acontecem por meio do sistema de ensino à distância e os alunos são selecionados a partir de critérios definidos pelas escolas.

O Grande Secretário de Educação da Grande Loja Maçônica do Amazonas, Sidarta Gadelha, que coordena o projeto, explica que a meta este ano foi a de ampliar o número de alunos e escolas com a finalidade de contribuir com o processo de formação de jovens estudantes. “A Maçonaria acredita que a educação é o instrumento mais poderoso para mudar o mundo. Com esse propósito, lançamos o projeto Vestibular Social e já estamos planejando criar novos projetos, desta feita voltados para o ensino profissionalizante e para o empreendedorismo”, explica. No Vestibular Social, alunos que não podem pagar um curso preparatório pré-vestibular passam a ter condições de competir de igual para igual com alunos de cursinhos e escolas particulares. Segundo ele, uma plataforma EAD é disponibilizada para acesso 24 horas, nos sete dias da semana. “O estudante pode acessar por meio de login e senha exclusivos que lhe são repassados pela escola e é possível ter o controle da frequência, o que permite que o desempenho do aluno seja mensurado”, observou. A seleção das escolas é feita em parceria com a Seduc, preferencialmente nos municípios onde haja presença de uma loja Maçônica, que permite o acompanhamento do projeto.

“O ideal do projeto seria podermos abraçar todas as escolas, mas infelizmente isso ainda não é possível. Mas quem sabe no ano que vem voltemos mais forte e com outras ideias”, pondera Sidarta. O lançamento do projeto marca os 150 anos da presença da Maçonaria no Amazonas. “A nossa Grande Loja tem 118 anos, mas a Maçonaria está presente há 150 anos no Amazonas, com um total de 50 lojas em todo o Estado, sendo 29 no interior e 21 na capital”, destaca o Grão-mestre Marcelo Peixoto, lembrando que na sede central, onde está situada a Fundação Glomam, se reúnem os representantes de todas as lojas do Estado. “Dentro dos próximos 15 dias, vamos fazer uma reunião com todos os diretores e representantes das escolas envolvidas no projeto Vestibular Social para reforçarmos essa parceria, sobretudo no interior e tentarmos aumentar o rendimento dos estudantes”, afirma o Grão-mestre. Segundo ele, o objetivo é reduzir o índice de evasão do projeto, com base nos indicadores do ano passado. “Dos 6.500 estudantes incluídos no projeto, 1.800 terminaram o curso e aproximadamente 200 passaram no Vestibular e conquistaram uma vaga na universidade. Ficamos tristes com a desistência, mas infelizmente é reflexo da realidade do Brasil”, salienta Marcelo Peixoto.

O deputado Péricles Rodrigues, presente ao lançamento, ressaltou a competência e a seriedade da Fundação Glomam como decisivas para a implementação do projeto. “Como deputado estadual, com minhas emendas parlamentares, busco projetos sociais que dão realmente resultados para a população. Ano passado, buscava uma instituição séria que pudesse entender o projeto social e sua abrangência e que pudesse executá-lo com seriedade e correição. Por meio da Fundação Glomam, pudemos proporcionar mais de 6 mil vagas para que alunos das escolas públicas pudessem ter um curso preparatório pré-vestibular do mesmo nível daqueles cursos preparatórios e escolas particulares, alunos que vão ter a mesma oportunidade que qualquer outro considerado acima da média, com professores de alto nível e mecanismos de acompanhamento e controle”, afirma. O deputado salienta que a Maçonaria tem tradição em desenvolver trabalhos voltados para o bem-estar da comunidade e estaria apta a executar o projeto. Representando o deputado Carlinhos Bessa (PV), autor da outra emenda direcionada ao projeto, o assessor parlamentar Simon Bessa, destaca que a Maçonaria tem “um lado que poucas pessoas falam, desenvolvendo projetos sociais voltados para ajudar famílias em municípios carentes do interior”, observa.

Com informações da assessoria