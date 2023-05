Funcionário do Burger King diz ter feito xixi na calça por não poder deixar quiosque em Sergipe

Episódio ocorreu em shopping de Sergipe. Envolvidos foram afastados.

Um funcionário de um quiosque do Burger King em um shopping de Aracaju diz ter feito xixi nas calças por não poder deixar o posto de trabalho.

O Burger King lamentou o ocorrido e disse que os envolvidos no caso foram afastados.

O vídeo foi publicado por José Vinícius dos Santos no Instagram no fim da tarde de ontem (18).

“Quero relatar o inevitável, eu acabei de mijar, sim, mijar aqui no quiosque. Porque eu não posso sair daqui, porque se eu sair aqui do quiosque eu levo advertência. A segunda vez, eu levo suspensão. E a terceira eu levo uma justa causa”, diz Santos, em vídeo.

Ao g1, o funcionário contou que trabalha para a rede há quase dois anos e que a situação foi humilhante.

“Parece até uma brincadeira. É uma situação humilhante, que a gente não espera que ninguém passe. Entrei lá por causa da minha família, da minha esposa, tenho um filho de três meses. Agora fico com medo de perder o emprego. A gente que é pai de família sabe que ficar desempregado não é uma opção”.

O que diz o Burger King

“Lamentamos profundamente o ocorrido na última quinta-feira, 18/05, e reforçamos que não toleramos qualquer tipo de falta de respeito. Informamos que as pessoas envolvidas no caso foram afastadas enquanto apuramos todas as informações. Estamos prestando todo o apoio e acompanhando o colaborador. Temos na nossa cultura a prática do respeito com as pessoas em qualquer ambiente e não deixaremos de tomar todas as medidas cabíveis.”

Com informações do g1-SE