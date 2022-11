Fórum Hermanitos mostra hoje benefícios de contratar refugiados venezuelanos

Com o objetivo de sensibilizar empresários e apresentar os benefícios da contratação de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas para suas companhias, a Organização da Sociedade Civil (OSC) Hermanitos realiza hoje (23), das 8h às 12h, o II Fórum Hermanitos de Empregabilidade para Refugiados e Migrantes, no Hotel Intercity Manaus, localizado na Rua Prof. Marciano Armond, nº 544, bairro Adrianópolis. O evento é aberto ao público, com vagas limitadas e inscrição gratuita n endereço https://rebrand.ly/InscrevaSeNoForum.

Será realizado em parceria com a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e é voltado para empresas de diversos segmentos, por meio dos setores de RH, e abordará a temática “ESG e a Ampliação de Fronteiras para a Inserção de Talentos”. Derivado do inglês, ESG (Environmental, Social and Governance) mostra a responsabilidade e comprometimento de empresas com o mercado, seus consumidores, fornecedores, colaboradores e investidores.

O Fórum tem o objetivo de esclarecer dúvidas, romper estigmas e estimular contratações de profissionais venezuelanos no Amazonas e outros estados. A programação será dividida em três blocos com palestrantes convidados abordando o tema do fórum, perguntas e respostas, e boas práticas e cases de sucesso na contratação de profissionais refugiados e migrantes, respectivamente. O evento terá também uma abordagem sobre a plataforma Empresas com Refugiados, iniciativa do ACNUR e da Rede Brasil do Pacto Global, estimulando a participação de empresas locais.

“O fórum é uma grande oportunidade de compartilhar com empresas, empresários e com o setor público as metodologias e os processos realizados pelo Hermanitos e, principalmente, sensibilizar a causa dos refugiados venezuelanos criando essas oportunidades para eles”, comentou o diretor presidente do Hermanitos, Túlio Duarte.

Sobre o Hermanitos

A Organização tem como principal objetivo promover iniciativas de acolhimento, atividades culturais, empreendedorismo e a melhoria da qualidade de vida de pessoas refugiadas e migrantes venezuelanas em Manaus, por meio da inserção no mercado local de trabalho e a promoção da dignidade. Saiba mais sobre a instituição, como apoiar e seus projetos no site: www.hermanitos.org.br.

Serviço:

O que é: Organização Civil promove fórum sobre benefícios na contratação de migrantes e refugiados venezuelanos;

Data: Quarta-feira – 23 de novembro;

Horário: 8h às 12h;

Onde: Hotel Intercity Manaus – Rua Prof. Marciano Armond, nº 544, bairro Adrianópolis;

Contato: Jak (92) 98271-1027.

Com informações da assessoria