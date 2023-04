‘Fortalecer o Agir será a minha missão’, diz Peixoto, novo vice-presidente estadual da sigla

Prestigiaram o evento o prefeito de Manaus, David Almeida, secretários municipais e vereadores de Manaus

O vereador Peixoto, agora filiado ao Agir, tomou posse ontem (24), como vice-presidente estadual da sigla. O evento marcou o retorno do parlamentar à legenda, antigo Partido Trabalhista Cristão (PTC), onde foi eleito no pleito de 2020. A solenidade contou com a participação da militância do partido, aliados e diversas autoridades, como o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante).

Na oportunidade, o chefe do Executivo Municipal destacou o novo momento do Agir e a importância do partido na sua trajetória quando candidato à Prefeitura de Manaus.

“Eu fui eleito num arco de aliança que incluía o PTC. Eu tinha quatro partidos, todos eles dito pequenos e foram esses partidos que me deram a sustentação, que me conduziram à Prefeitura. Hoje, em uma outra circunstância, nós estamos retomando o Agir para fazer parte da nossa rede de sustentação, para que possamos ampliar o número de candidatos”, afirmou David Almeida.

O prefeito também ressaltou o trabalho de Peixoto na Câmara Municipal de Manaus (CMM). “Peixoto é um aliado nosso, eu tenho certeza que vamos continuar o trabalho que nós estamos fazendo, pelo melhor para a cidade de Manaus e a boa gestão que a Prefeitura tem, aprovada pela população, e que tem a participação do vereador Peixoto”, explicou.

A partir de agora, além de vice-presidente do Agir, o parlamentar também será o líder do partido na Câmara de Manaus. No discurso de posse, Peixoto falou da alegria de estar retornando à antiga casa e dos objetivos que visa conquistar com esta nova passagem pelo partido.

“Pra mim, estar voltando às fileiras do Agir é uma grande honra. Através do meu amigo César, que lá atrás me deu a oportunidade de ser candidato pelo então PTC, e que fez o convite para que eu pudesse voltar e agora a gente precisa trilhar esse novo tempo, pra que a gente possa dar um subsídio para o Agir, em todo o estado do Amazonas”, relatou o vereador.

“Ano que vem, ano de eleição, o Agir precisa estar fortalecido também no interior. Então, essa será a minha missão como vice-presidente do diretório estadual: fortalecer o Agir no nosso interior, com vários candidatos a vereador e, quem sabe, para prefeito no interior, além de ajudar o diretório municipal a montar a melhor chapa de vereadores para a próxima legislatura”, destacou.

Também prestigiaram o evento o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Renato Júnior, o secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Wanderson Costa, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Osvaldo Cardoso, além dos vereadores de Manaus Alonso Oliveira (Avante), Elan Alencar (DC) e Fransuá (PV).

Com informações da assessoria