Formado em Odontologia diz a Amazonino que a UEA mudou a história dos amazonenses

Amazonino tem novos planos para a UEA que serão anunciados na campanha eleitoral

“Quando o senhor sonhou em formar uma universidade, fez muita gente sonhar junto. A gente que veio do interior, as opções de trabalho são muito escassas e a UEA abriu uma esperança nessa juventude. Eu não só estudei na UEA, como morei numa república; lá a gente tinha o que comer, o que beber, onde dormir e como se transportar. Então, a UEA não é só um centro de ensino, é um centro de acolhimento”.

A declaração foi dada pelo odontólogo Jorge Gonçalves, formado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em um vídeo postado nas redes sociais do candidato ao governo do Amazonas pela federação PSDB/Cidadania, da coligação “A Força do Povo”, Amazonino Mendes, criador da instituição, que já formou mais de 60 mil profissionais.

Ao lado do candidato, o ex-aluno da UEA, nascido em uma comunidade no Paraná da Eva, disse que entrou na instituição com um sonho e saiu com um diploma profissional”. “Sem dúvida nenhuma, a UEA foi a obra que provocou grandes e decisivas mudanças no Amazonas e na vida dos amazonenses. Grandes obras só podem vir de grandes seres humano. Obrigado por tudo que o senhor faz pelo estado”, disse.

No vídeo, Amazonino visita o consultório de Jorge Gonçalves, no bairro D. Pedro, em Manaus, acompanhado do candidato a vice-governador Humberto Michiles. E destaca a oportunidade ofertada pela instituição de ensino superior na realização de sonhos de milhares de jovens amazonenses e o legado erguido por ele na educação amazonense.

“O que seria da UEA se não fosse pessoas como você? Diz para mim, lá dentro, olha Amazonino, não foi à toa, foi bom. Você justificou a sua vida. Justificou o nome que a minha mãe me deu, de Amazonino. Valeu, Jorge! Parabéns por você existir. Obrigado por tudo”, disse Amazonino.

O vídeo pode ser conferido no endereço: https://amazonino.info/diadoestudante-ig .

Candidatura

Amazonino Mendes (Cidadania) disputa a eleição de 2022 ao lado do ex-deputado federal Humberto Michiles (PSDB), pela Federação PSDB-Cidadania. Acompanhe Amazonino pelas redes sociais: Instagram: https://amazonino.info/euvoltei-ig ; Facebook: https://amazonino.info/euvoltei-fb e WhatsApp: https://amazonino.info/zapdonegao .

Com informações da assessoria