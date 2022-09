Forças ucranianas encontram ‘câmara de tortura’ em Kharkiv

As forças ucranianas encontraram nesta segunda-feira (12) uma “câmara de tortura ” na cidade de Balakliya, na região leste de Kharkiv , recapturada nas últimas horas após a retirada das tropas russas .

A informação foi divulgada no Facebook por Maryana Bezugla, deputada do partido “Servo do Povo”, do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que também publicou algumas fotos da sala.

“Balakliya. Sala de execução. Porão. Instruções sobre o ‘nazismo ucraniano’ estão coladas nas paredes próximas – uma cadeira com martelo, fita adesiva e luvas usadas. Em outra sala” há “vestígios de sangue”, escreveu a parlamentar.

Já em Zaliznychne, outro vilarejo capturado pelas forças ucranianas em Kharkiv, foram encontrados os corpos de quatro civis com sinais de tortura, segundo o Ministério Público da Ucrânia, citado pelo portal Ukrinform.

De acordo com as autoridades de Kiev, três pessoas foram enterradas nos jardins de suas casas e um quarto perto de uma fábrica. A descoberta foi feita graças aos relatos dos moradores locais, e, agora, os restos mortais dos civis serão submetidos a uma autópsia.

O cenário é parecido com o visto em Bucha e em outras cidades da Ucrânia , que foram palco de possíveis crimes de guerra durante o período de ocupação russa, em março. Após a retirada das tropas de Moscou, as autoridades ucranianas denunciaram diversos indícios de crimes de guerra contra a população civil, incluindo corpos jogados nas ruas, cadáveres com sinais de tortura e valas comuns com dezenas de mortos.

Hoje, as forças russas, por sua vez, retomaram o bombardeio da região de Kharkiv, informou o governador Oleg Sinegubov no Telegram, convidando a população a ficar em abrigos.

Em Izyum, o principal dos centros recapturados pelas forças ucranianas na região oriental de Kharkiv, pelo menos mil habitantes morreram, 80% dos edifícios foram destruídos e o sistema de aquecimento foi danificado sob “a ocupação russa”.

“As informações sobre as vítimas da ocupação precisam ser esclarecidas, porque os invasores tentaram esconder seus crimes”, disse o político Maksym Strelnikov, citado pela CNN.

Desde o último fim de semana, os militares ucranianos iniciaram uma contraofensiva para retomar o controle de cidades ocupadas por tropas russas a leste e a nordeste do território e, nas últimas 24 horas, mais 20 vilarejos e cidades foram reconquistadas.

