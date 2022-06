Foragido, Allan dos Santos participa de motociata com Bolsonaro nos EUA

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, que está foragido após ter prisão preventiva determinada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no inquérito das milícias digitais, participou neste sábado (11) de uma motociata com apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em Orlando, nos Estados Unidos.

O criador do canal Terça Livre foi banido de participar de redes sociais no ano passado, no entanto, o blogueiro continua contrariando a Justiça, e exibiu sua participação na motociata em um perfil no Instagram. A conta, cuja primeira publicação é de seis dias atrás, tem 12 mil seguidores.

Nos vídeos deste sábado, Allan dos Santos chegou a tecer comentários ofensivos ao ministro do STF Alexandre de Moraes, que expediu a ordem de prisão preventiva do bolsonarista.

“O Xandão não queria que eu participasse de motociata no Brasil e o que Deus faz? Traz uma motociata para cá”, disse o blogueiro, que disse ainda “chora, Xandão” e provocou: “Você vai derrubar a minha conta, eu vou criar dez mil. Não vão me calar, não”, afirmou, antes de xingar o ministro do STF.

Allan dos Santos também acompanhou a visita de Jair Bolsonaro a apoiadores brasileiros evangélicos antes da motociata e publicou vídeo do evento na sua rede social.

Motociata

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou de uma motociata organizada por apoiadores em Orlando, na Flórida (EUA), na manhã de hoje. Mais cedo, o presidente inaugurou um vice-consulado na cidade, reduto bolsonarista nos Estados Unidos. Em discurso a apoiadores, o presidente disse que o mundo vive “problemas sérios” na questão econômica, mas que há uma luta do “bem contra o mal” em alguns países, como o Brasil.

“Nós temos algo muito importante para defender: temos princípios, temos uma tradição e temos liberdade. Nós somos contra o aborto, contra a ideologia de gênero, contra a liberação das drogas. Defendemos a família, a propriedade privada, a liberdade do armamento. Somos pessoais normais”, disse Bolsonaro. “Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade”.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde quinta-feira (9) para participar da Cúpula das Américas onde discursou nesta sexta-feira (10). O presidente aproveitou a viagem para se encontrar com apoiadores que vivem no país.

