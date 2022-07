Fora da Globo, André Marques investe em viagem gastronômica com loja de carnes

Fora do elenco de apresentadores da Globo, onde trabalhou por 27 anos, André Marques investirá na criação de conteúdo para a internet focado em um ramo bem diferente do que investiu nas últimas décadas: a gastronomia.

Em suas redes sociais, o ex-apresentador do “É de Casa” compartilhou um vídeo com os últimos retoques em uma Picape Mitsubishi L200 Triton Sport, que o acompanhará em suas viagens e, de quebra, divulgará a Prime, loja de carnes, com duas unidades no Rio de Janeiro, fundada por André, com o logotipo do local gravado no automóvel.

“Acorda, criança. Papai chegou. Tá quase lá! Falta pouco”, escreveu o apresentador na legenda do vídeo. “Mundão, aí vou eu. Vamos cozinhar comigo por aí?” Em entrevista ao jornal Extra, André revelou que pretende viajar a quatro rodas para conhecer novas culturas e, especialmente, diferentes culinárias.

André Marques anunciou a saída da Globo no final de maio, com uma publicação no Instagram. No texto, ele relembrou o início da carreira em “Malhação”, a passagem pelo “Vídeo Show” e outros produtos da casa, além de dar um “spoiler” da nova empreitaa, ao dizer que investiria nas suas paixões, como a gastronomia.

Bem-humorado, André chegou a comparar sua trajetória profissional com um casamento. “Depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor, conversamos bastante e, em comum acordo, decidimos nos separar no papel! Agora, continuaremos grandes amigos, podemos ficar às vezes, namorar, casar novamente, amizade colorida, uma relação aberta (risos). Mas o fato é que o meu amor, respeito e nossa história juntos, ninguém vai apagar”, publicou o apresentador.

Em outro trecho, André deixou claro que agora terá liberdade para trabalhar como quiser. Ele será o seu próprio patrão. “A partir de agosto, sigo com meu sonho antigo. Chegou a hora de colocar meus projetos e sonhos em prática. Serei meu próprio chefe! A todos que me acompanham e torcem por mim, meu muito obrigado! Conto com vocês! Vocês sabem das minhas paixões: gastronomia, música e dogs. Vou realizar meus projetos pessoais e meus sonhos há muito tempo guardados!”, revelou.

Com informações do Yahoo