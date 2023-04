Foguete mais poderoso de Elon Musk será lançado amanhã com transmissão no YouTube

A SpaceX mira construir uma nave espacial para levar humanos até a Lua, Marte e além. Por isso as expectativas da empresa são altas para o primeiro voo orbital do maior e mais poderoso foguete já feito. Depois de adiamento e falhas, o lançamento deve ocorrer amanhã (17).

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) autorizou o procedimento na sexta-feira (14) – depois de mais de 500 dias de análise.

O lançamento está previsto para ocorrer a partir das 9h (horário de Brasília) – a janela do processo tem até 150 minutos.

A ideia é enviar a nave para dar uma volta ao redor da Terra, terminando com um pouso no Oceano Pacífico, na costa do Havaí. Isso deve durar em torno de 90 minutos.

O foguete tem dois estágios. O primeiro, de 72 metros, tem 33 motores e serve como propulsor. Ele é chamado Super Heavy.

O segundo estágio é a nave Starship em si, com 50 metros. Ambas as partes são totalmente reutilizáveis. O enorme sistema de 112 metros de altura já está ‘empilhado’ na base Starship, no Texas (EUA).

Há uma chance de 50% de sucesso nesta primeira tentativa, segundo Elon Musk, dono da SpaceX, chegou a afirmar há alguns dias. O lançamento “não será entediante”, disse ele, considerando a possibilidade de a nave explodir.

“Talvez sucesso, emoção garantida”, disse Musk em tuíte na sexta-feira (14).

Como acompanhar o lançamento

A SpaceX fará a transmissão ao vivo do lançamento da Starship em seu perfil no YouTube.

Humanos na Lua e em Marte

A Starship é peça central do programa Artemis, da Nasa, pois será o módulo que colocará os astronautas na superfície da Lua em 2025. Também é essencial para vislumbrar algo mais concreto dentro do plano de Musk de colonizar Marte.

“Acho que temos, com sorte, cerca de 80% de chance de atingir a órbita este ano”, disse o bilionário no mês passado. A SpaceX está construindo diversos protótipos de Starship na Starbase, para que possa lançá-las com pequenos intervalos após este primeiro voo.

Musk estimou o custo do projeto entre US$ 2 bilhões e US$ 10 bilhões, “provavelmente mais perto de 2 ou 3 do que dos 10”.

A Nasa deve acompanhar o lançamento de perto, com um jato WB-57 de alta altitude. Com um cronograma apertado para as próximas missões Artemis, a agência espacial está de olho no progresso da Starship, que sofre adiamentos desde 2021.

Até agora, foram realizados apenas testes de voo baixo, subindo reto alguns metros e descendo, sem ir à órbita — muitos com final explosivo.

Com informações do Uol