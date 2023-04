Flamengo vence o Fluminense por 2 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca

No Campeonato Mineiro, o Atlético venceu o primeiro jogo da final, disputado contra o América; no Rio Grande do Sul, Grêmio e Caxias empataram

O Flamengo venceu o Fluminense por 2 a 0 no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, realizado hoje (1), no Maracanã. Os times voltam a se enfrentar no próximo domingo (9).

No primeiro tempo, a partida começou com o Flamengo pressionando a saída de bola adversária e encontra uma chance com um chute de Everton Cebolinha. O Fluminense reage e também cria oportunidade de pontuação com Jhon Arias.

Ambos os times buscam abertura para gol, mas sem sucesso. O primeiro tempo se encerrou no 0 a 0.

Já no segundo tempo, o rubro-negro surpreende e marca os dois gols que definiram o conflito. O primeiro, aos 5 minutos, com um chute cruzado do lateral Ayrton Lucas. Já aos 22 minutos, Pedro recebe a bola de Ayrton Lucas e lança para a rede.

Outros campeonatos

Mais cedo, o Atlético-MG venceu o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, disputado contra o América. Em partida emocionante, o Galo ganhou por 3 a 2 no estádio Independência e agora tem vantagem para o segundo jogo, que será disputado no próximo domingo (9), no Mineirão.

Já no Campeonato Gaúcho, no estádio Centenário de Caxias, o time da casa ficou no empate contra o Grêmio. Os times ficaram no 1 a 1 no jogo de ida da final do Gauchão. Os times voltam a se enfrentar no próximo sábado (8) na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Confira os resultados e datas deste fim de semana:

Jogos de sábado (1)

Campeonato Mineiro: América-MG 2 x 3 Atlético-MG

Campeonato Gaúcho: Caxias 1 x 1 Grêmio

Campeonato Paranaense: Cascavel 1 x 2 Athletico-PR

Campeonato Cearense: Fortaleza 2 x 1 Ceará

Campeonato Catarinense: Criciúma 1 x 0 Brusque

Campeonato Alagoano: ASA 0 x 2 CRB

Campeonato Paraibano: Treze 2 x 1 Sousa

Jogos de domingo (2) no horário de Brasília

Campeonato Paulista: Água Santa x Palmeiras (16h)

Campeonato Baiano: Bahia x Jacuipense (16h)

Campeonato Goiano: Atlético-GO x Goiás (16h)

Campeonato Tocantinense: Capital x Tocantinense (16h)

Com informações da CNN