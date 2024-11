Com um golaço de Gonzalo Plata, o Flamengo voltou a derrotar o Atlético-MG neste domingo (10), na Arena MRV, em Belo Horizonte, desta vez por 1 a 0, e conquistou a Copa do Brasil pela quinta vez na sua história. O atacante equatoriano recebeu lançamento de Bruno Henrique, deu um drible desconcertante em Saravia e, aos 37 do segundo tempo, mandou de cavadinha para liquidar a fatura e cavar seu nome na história do Flamengo. Foi a primeira decisão de título da moderna arena atleticana, mas o carimbo é rubro-negro.

Apesar de precisar vencer por pelo menos dois gols de diferença, o Atlético-MG não conseguiu impor seu ritmo na primeira etapa. O time dependeu muito mais de lampejos de Hulk e das arrancadas e passes do Paulinho do que de construções bem elaboradas como um todo. Pesou para isso a boa atuação coletiva do Flamengo, que tinha na espinha dorsal um seguro Léo Ortiz na zaga, um eficiente Erick Pulgar no meio e um perigoso Gabigol na frente. Michael, a opção ofensiva pela esquerda, foi figura nula nos primeiros 48 minutos.

Assim, as chances de gol do primeiro tempo foram poucas e raramente perigosas. A melhor delas foi do Flamengo, em cabeceio de Arrascaeta que passou perto do gol.

No segundo tempo, Gabriel Milito decidiu partir para o tudo ou nada. Tirou o volante Otavio e colocou o atacante Alan Kardec — que marcara na primeira partida da final da Copa do Brasil —, e o time ganhou maior presença ofensiva. Mas, assim como na etapa inicial, não conseguiu transformar em chances claras de gol.

Para piorar, a partir dos 20 minutos o time tentou ir para o abafa e começou a permitir contragolpes do Flamengo, um atrás do outro. Teve sorte porque, nos dois primeiros, Michael perdeu a chance de sacramentar o título rubro-negro, perdendo gols de frente para Everson. Mas, ao 37, Gonzalo Plata recebeu em profundidade, deixou driblou Saravia e, de cavadinha, sacramentou o título do Flamengo.

O que vem pela frente

Depois de decidirem a Copa do Brasil, Flamengo e Atlético-MG voltam a se encontrar na próxima quarta-feira (13), às 20h, no Maracanã, em jogo isolado válido pela 33ª rodada do Brasileirão. O Flamengo é 5º colocado, com 58 pontos, enquanto o Atlético-MG ocupa a 11ª posição, com 41. O principal foco do time mineiro agora, contudo, é a final da Libertadores da América, dia 30, diante do Botafogo, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

Ranking de campeões da Copa do Brasil desde 1989

Cruzeiro: 6 (1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018)

Grêmio: 5 (1989, 1994, 1997, 2001 e 2016)

Flamengo : 5 (1990, 2006, 2013, 2022 e 2024)

Palmeiras: 4 (1998, 2012, 2015 e 2020)

Corinthians: 3 (1995, 2002 e 2009)

Atlético-MG : 2 (2014 e 2021) 2 (2014 e 2021)

Criciúma: 1 (1991)

Fluminense: 1 (2007)

Inter: 1 (1992)

Juventude: 1 (1999)

Paulista: 1 (2005)

Santo André: 1 (2004)

Santos: 1 (2010)

Sport: 1 (2008)

Vasco: 1 (2011)

Athletico: 1 (2019)

São Paulo: 1 (2023)