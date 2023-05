Flamengo e Fluminense se enfrentam nas oitavas da Copa do Brasil

O sorteio na sede da CBF na tarde desta terça-feira, 2, definiu os duelos das oitavas de final da Copa do Brasil. Um grande clássico está garantido entre as partidas dessa fase do campeonato: Flamengo x Fluminense.

As partidas vão acontecer entre os dias 17 e 31 de maio em jogos de ida e volta. A tabela detalhada ainda não foi divulgada. Como na edição passada, não existe mais o critério de gol marcado fora de casa como desempate. Em caso de igualdade nos placares agregados, a vaga será definida nas penalidades.

As oito equipes classificadas para a fase de quartas de final vão receber R$ 4,3 milhões.

Veja os duelos abaixo:

• Internacional x América-MG

• São Paulo x Sport

• Athletico-PR x Botafogo

• Flamengo x Fluminense

• Bahia x Santos

• Fortaleza x Palmeiras

• Corinthians x Atlético-MG

• Grêmio x Cruzeiro

FONTE: TERRA