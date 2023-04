Flamengo e Fluminense iniciam final do Campeonato Carioca neste sábado

A decisão do título do Campeonato Carioca começa neste sábado (1º), às 20h30 (de Brasília), quando Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã pelo jogo de ida das finais.

Mandante, o Flamengo chega à decisão após duas vitórias contra o Vasco nas semifinais – resultados que deram mais tranquilidade para o trabalho de Vítor Pereira. O Rubro-Negro venceu por 3 a 2 na ida e por 3 a 1 na volta, com direito a três gols de Pedro na soma das partidas.

Já o Fluminense teve uma semifinal de altos e baixos – na realidade, baixos e altos. O Tricolor das Laranjeiras voltou a perder para o Volta Redonda na ida, chegando a duas derrotas seguidas para o adversário, mas contou com quatro gols de Germán Cano para golear por impressionantes 7 a 0 na volta, no Maracanã.

Para a partida, o Flamengo não contará com o meia Arrascaeta, que se lesionou na volta das semifinais, no último dia 19, e não deve jogar durante todo o mês de abril. Everton Ribeiro, Vidal e Matheus França são os principais candidatos ao lugar do uruguaio.

Pelo Fluminense, Fernando Diniz não deve ter desfalques para a partida, já que o atacante Jhon Arias se reapresentou nesta sexta-feira (31) após defender a seleção da Colômbia na data Fifa. O lateral-esquerdo Marcelo pode aparecer entre os relacionados, mas não deve ser titular mesmo se estiver à disposição.

O primeiro Fla-Flu de 2023 também foi uma decisão de título. Pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, o Fluminense venceu por 2 a 1 de virada e conquistou a Taça Guanabara, que premia o líder da primeira fase do estadual.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Fluminense

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: sábado (1º), às 20h30

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone e Michael Correia

Árbitro de vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga

FLAMENGO: Santos; Rodrigo Caio, David Luiz e Fabrício Bruno (Filipe Luis); Thiago Maia, Gerson, Everton Cebolinha e Ayrton Lucas; Everton Ribeiro (Vidal), Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz e Alexsander; André, Martinelli e Ganso; Keno, Jhon Arias e Cano. Técnico: Fernando Diniz

FONTE: R7