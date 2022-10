Flamengo conquista a Libertadores com gol da vitória assinado por Gabigol

A festa é carioca na América do Sul. O Flamengo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e ficou com o tricampeonato da Libertadores. A estrela de Gabigol brilhou mais uma vez. O atacante marcou o seu quarto gol em três decisões sul-americanas disputadas pelo time rubro-negro.

Com o título, o Flamengo se iguala a Santos, São Paulo, Grêmio e Palmeiras com três conquistas de Libertadores na história. A equipe vai em busca do sonhado bicampeonato mundial no começo do próximo ano. O Real Madrid é o grande adversário a ser batido.

Do lado do Athletico-PR fica frustração. O clube paraense chegou na decisão da competição continental pela 2ª vez e novamente não conseguiu soltar o grito de campeão. Da primeira vez, em 2005, o algoz foi outro time brasileiro, o São Paulo.

Pressão no Equador

No duelo no Equador, o Furacão foi mais perigoso e criou as chances mais importantes da primeira etapa. Com marcação individual, o Furacão soube anular as jóias do Rubro-negro e criou as melhores oportunidades. Dentre as chances, o Athletico pressionou com Vitinho, após bobeada de David Luiz, e Alex Santana de voleio após escanteio.

Porém, aos 41 minutos, o zagueiro Pedro Henrique tomou o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Felipão preferiu esperar o intervalo para remontar a defesa, mas Gabigol estragou os planos do técnico do penta e abriu o placar nos acréscimos.

O gol do Flamengo saiu em bonita jogada de Everton Ribeiro, que tabelou com Rodinei, foi ao fundo e cruzou de perna direita. Gabriel só escorou. Foi o seu quarto gol em três finais de Libertadores pelo Flamengo. São 29 no ranking histórico da Libertadores, empatando com o ex-atacante Luisão.

Após a volta dos vestiários, o Flamengo não conseguiu aproveitar a vantagem de ter um homem a mais e não pressionou para marcar o 2º gol. O Athletico-PR tentou pressionar, mas parou nas defesas do goleiro Santos, que deixou a Arena da Baixada no começo desta temporada.

A entrada do volante chileno Arturo Vidal, aos 70 minutos, chamou a atenção do público presente no estádio. A torcida mista, composta em sua maioria por equatorianos, vaiou o jogador do Flamengo. A atitude dos torcedores é ligada ao caso do jogador equatoriano Byron Castillo, que o Chile alegou ser inelegível para jogar durante as eliminatórias. A Fifa negou o recurso e, com a decisão, o Equador irá disputar o mundial, enquanto o Chile não se classificou nas Eliminatórias.

A pressão do Furacão não foi suficiente para vazar a defesa do Flamengo, que manteve o resultado. No fim da partida, nervosos, os rubro-negros ainda desperdiçaram alguns contra-ataque. Por duas vezes, Pedro errou passe para Gabigol. A única chance efetiva foi no rebote dentro da área que Arrascaeta cabeceou e Bento fez a defesa.

Com o apito final, o Flamengo celebra o tricampeonato da Copa Libertadores da América. O Athletico surpreendeu, mas não conseguiu superar uma das equipes mais fortes do futebol brasileiro dos últimos anos.

Com informações do Terra