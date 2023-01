Fiscalização autua 72 motoristas por dirigirem com as lâmpadas apagadas durante a noite

Para evitar o risco de acidentes e atropelamentos, a Prefeitura de Manaus realizou uma operação de trânsito para fiscalizar os veículos que trafegavam com o sistema de iluminação dos veículos ineficientes e 72 motoristas foram autuados pelos agentes. A ação aconteceu na noite de terça-feira, 17/1, na avenida Cosme Ferreira, zona Leste da cidade e foi coordenada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) e contou com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran) e do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (Bptran).

“Essa operação faz parte da nova abordagem que nós vamos dar neste ano de 2023 para o trânsito. O prefeito David Almeida determinou que nós façamos um trabalho forte, para que possamos tirar das ruas aquele motorista irresponsável, que está andando em alta velocidade, colocando a vida dos pedestres em risco. Hoje estamos realizando uma operação motivada pelos pedestres, que nos informaram que muitos veículos trafegam à noite com as luzes queimadas ou apagadas e isso dificulta a travessia deles, porque o pedestre não vê o veículo e quando tem a visão do mesmo, ele já está muito em cima”, disse o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins.

Durante as abordagens, os agentes de trânsito constataram que vários motoristas habilitados, desconhecem o tipo de iluminação do veículo, não sabem diferenciar a luz de posição ou mínima da luz baixa, outros carros estavam com as lâmpadas totalmente queimadas, correndo o risco de causar acidentes. Após a verificação da infração, os motoristas foram orientados sobre os sistemas de iluminação e autuados pelos agentes.

Os agentes também verificaram outras irregularidades, como foi o caso da estudante Franciele Mendonça, que estava dirigindo sem o uso da cadeirinha e com sua filha no veículo. “Apesar de eu estar totalmente errada, essas ações da prefeitura servem para combater essa e outras infrações. Eu entendo que as blitze são necessárias, para acabar com os acidentes graves nas ruas da cidade”, disse Franciele.

Segundo Paulo Henrique, as operações noturnas vão se intensificar. “Essa operação será corriqueira, pretendemos fazer com que as pessoas entendam que elas, para saírem de casa, precisam verificar as condições do veículo, principalmente as luzes de freio e a luz baixa”, finalizou.

Cerca de 25 motoristas foram autuados pelos agentes do Detran e Polícia Militar por estarem conduzindo veículos sem habilitação, licenciamento atrasado, calçados que não se firmem nos pés e placas ilegíveis.