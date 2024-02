A final da CONMEBOL Libertadores de 2024 já tem sede definida. Nesta terça-feira (13), a AFA (Associação de Futebol da Argentina) ‘furou’ a Conmebol e anunciou que a cidade de Buenos Aires receberá o jogo.

Ainda não há confirmação de qual estádio será o palco do duelo, mas espera-se que o Monumental de Núñez, casa do River Plate, seja o escolhido.

Antes, a Conmebol já havia anunciado que a final será disputada no dia 30 de novembro, mas sem a definição do local que receberia a partida.

Esta será a primeira vez, desde que o formato de final em sede única foi instaurada, que um estádio da Argentina receberá a decisão da Libertadores.

Vale lembrar que, na Sul-Americana, a cidade de Córdoba foi sede da decisão em duas oportunidades (2020 e 2022).

Na história, porém, o país já recebeu 14 finais do principal torneio interclubes da América do Sul, com Buenos Aires sendo ‘sede’ de 9 desses jogos. A capital do país é a segunda cidade que mais recebeu decisões e igualará São Paulo na liderança, com 10.

Em 2023, o Maracanã, no Rio de Janeiro, foi o palco da final da Libertadores, com o Fluminense derrotando o Boca Juniors por 2 a 1.

Com informações da ESPN