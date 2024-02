As escolas de samba do Grupo Experimental se preparam para participar do Carnaval do Povão, que acontece nos dias, 16, 17 e 18 de fevereiro. O evento conta com cinco agremiações que, através do desfile, buscam a oportunidade de adentrar nos Grupos de Acesso, que são o caminho para o Grupo Especial.

O projeto de desfile e carnaval de rua foi criado e desenvolvido pelo Instituto de Desenvolvimento Desportivo e Cultural da Amazônia (Idama) que, em parceria com a União das Escolas de Samba do Amazonas (Uesam), procura promover o engrandecimento do carnaval no Amazonas, enriquecendo a cultura local.

“O Grupo Experimental foi criado com o objetivo de fomentar cada vez mais o Carnaval de Manaus, para que haja mais competitividade entre as escolas e assim o Carnaval consiga sempre manter o nível de sua qualidade”, explica Will Oliveira, representante do Idama.

As escolas de samba do Grupo Experimental devem desfilar durante três anos, para então receberem a oportunidade de se destacarem, passando ao grupo de acesso. Essa iniciativa foi criada por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com o objetivo de fazer com que essas agremiações ganhem reconhecimento e, assim, recebam incentivo para realizar o Carnaval e participar com o desfile no sambódromo dentre as outras escolas credenciadas.

Para Jacson Siksu, presidente da escola Império do Cajual, que foi a grande vencedora do Carnaval do Povão no ano passado, o Grupo Experimental foi criado para tornar cada vez melhor o Carnaval de Manaus. “O Grupo Experimental vem para isso, para trazer oportunidade e dar chance àquelas escolas e àquelas comunidades que querem apresentar a cultura do samba, a cultura carnavalesca no Carnaval Amazonense”, afirmou Jacson, que afirma estar na busca pelo bicampeonato de sua agremiação no ano de 2024.

Confira a programação completa do Carnaval do Povão:

16 de fevereiro

19h30 – Bateria da Reino Unido da Liberdade (Concurso de Drag Queen)

20h40 – Banda Obsesamba

21h40 – Marrakesh

22h30 – Lucas Moura

23h30 – Vanda Guedes

17 de fevereiro – Desfile das Agremiações

21h00 às 21h40 – G.R.E.S. Marquesa Imperial

21h40 às 22h20 – G.R.E.S. União Leste

22h20 às 23h00 – G.R.E.S. Do Amor

23h00 às 23h40 – G.R.A.S.S. Império Do Cajual

23h40 às 00h20 – G.R.E.S. Mocidade Da União

18 de fevereiro

16h30 – Apuração do desfile das escolas de samba

18h00 – Baile da terceira idade

20h00 – Samba Xote

21h30 – Vanda Guedes

23h00 – Oz Bebês

Com informações da Secretaria de Cultura e Economia Criativa