Filhos de Lula entram com ação contra Ciro Gomes

Os filhos do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão entrar na Justiça contra Ciro Gomes (PDT) Em entrevista ao programa Pânico, o pedetista disse que o petista “tinha filho ladrão”. Os quatro herdeiros do ex-chefe do executivo federal querem saber qual dos filhos ele se referiu e qual é a acusação.

A ação foi protocolada nesta quinta-feira (8) no Juizado Especial Criminal de São Paulo. Os filhos de Lula decidiram primeiro fazer uma interpelação. Segundo apurou o Portal IG, um processo criminal será feito dependendo da explicação dada pela defesa de Ciro.

Os herdeiros aproveitaram a ação para alfinetar o ex-governador do Ceará. Eles criticaram a maneira que o pedetista tem se comportado durante a eleição e disseram que a campanha dele tem sido fracassada.

“Ao que parece, o desespero do candidato Ciro, que caminha para um fracasso retumbante em mais uma eleição presidencial, o faz atirar para todos os lados, se esquecendo da responsabilidade penal à qual também – embora pareça agir como se não – está sujeito”, diz trecho do documento protocolado na Justiça.

Lula é pai de Fábio Luís Lula da Silva, Sandro Luís, Luís Cláudio, Marcos Cláudio Lula da Silva e Lurian Cordeiro Lula da Silva. Apenas os homens optaram por entrar com a interpelação.

Relação de Lula com Ciro Gomes

Nos últimos dias, a relação entre Lula e Gomes piorou. O pedetista voltou a colocar em dúvida a saúde do ex-presidente, o chamou de corrupto e também de “encantador de serpente”. Além disso, garantiu que não estará no palanque do PT em um eventual segundo turno entre o petista e Jair Bolsonaro (PL).

O ex-governante do Brasil evitou a rebater o ex-ministro do seu primeiro governo. Porém, no começo da semana, sua campanha mudou o tom e agora iniciou a busca do voto útil para tentar vencer a eleição no primeiro turno. Desta forma, Ciro se tornou alvo.

