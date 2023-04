Filho morre e pai fica ferido em queda de paramotor em PE

Um paramotor em que estavam pai e filho caiu na ilha de Itamaracá (PE) nesta sexta-feira (7) e provocou a morte de um dos tripulantes. De acordo com o Samu, o pai ficou ferido e o filho morreu no local.

Pai e filho, que não tiveram identidade divulgada, estavam no paramotor no momento da queda. O acidente aconteceu próximo à Praia do Sossego.

O Samu informou que no momento em que o socorro chegou ao local do acidente uma das vítimas, de 37 anos, já estava morta, na areia da praia. O pai, de 65 anos, foi atendido no local.

Ele foi socorrido pelos profissionais do Samu e o seu quadro de saúde é estável, de acordo com a Secretaria de Saúde (Sesau).

Ainda não há informações sobre o que teria ocasionado a queda da aeronave.

FONTE: FOLHAPRESS