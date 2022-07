Filho de Marília Mendonça sobe ao palco pela primeira vez em show do pai, Murilo Huff

Murilo Huff recebeu o carinho do filho, Leo, de dois anos, e de Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, durante seu show em Goiânia, na noite deste domingo (24), na 1ª Edição do Festival Luan City. Essa foi a primeira vez que o pequeno, fruto do relacionamento do sertanejo com a cantora, que faleceu em um acidente aéreo no ano passado, subiu ao palco. O menino roubou a cena e ganhou muitos beijinhos e abraços do papai.

Na ocasião, Dona Ruth presenteou Murilo com um quadro, que tinha a foto dele com o filho, e falou da emoção subir ao palco com Léo pela primeira vez no show do cantor. “Não tem como não se emocionar. Vim trazer o Léo, pela primeira vez no palco”, disse ela. “Será que o papai está feliz? A força de vocês nos ajuda demais”, comentou o sertanejo.

“Ele vai começar a conhecer, entender o que papai faz. Vamos começar a preparar a cabecinha dele para contar o que aconteceu, porque ele ainda não entende. Fico emocionada por compartilhar essa dor com o mundo todo, o carinho de vocês ameniza o sofrimento. Ela ia ficar muito orgulhosa do carinho de vocês”, completou a mãe de Marília Mendonça.

