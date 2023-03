Fifa apresenta pôster oficial da Copa do Mundo feminina de 2023 na Nova Zelândia

A Fifa anunciou ontem (6), o pôster oficial da Copa do Mundo feminina de 2023, que será disputada na Nova Zelândia e na Austrália, em julho. Juntamente com outros nove pôsteres personalizados que ficarão expostos em instalações ao ar livre em cidades-sede do torneio.

O conjunto de pôsteres de destino foi criado em parceria com as nove cidades-sede para formar uma coleção unificada, destacando marcos icônicos e históricos, vida selvagem e culturas vibrantes exclusivas de cada cidade. Além disso, foi lançado a tempo do Dia Internacional das Mulheres.

A secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura, exaltou a relação das obras com o tema do torneio.

“Faltando apenas 135 dias para o início do torneio, este é outro marco maravilhoso a ser comemorado. Esses pôsteres não apenas mostram as identidades distintas de nossas nove cidades-sede na Austrália e Aotearoa na Nova Zelândia, mas também celebram o tema do torneio de união com o futebol em sua essência”, disse.

A Copa do Mundo feminina de 2023 começará no dia 20 de julho, com o confronto entre Nova Zelândia e Noruega. O Brasil está no Grupo F, ao lado de França, Jamaica e Panamá, contra quem fará sua estreia no dia 24.

A equipe comandada por Pia Sundhage terá um adversário conhecido no Mundial. Em 2019, na última edição da Copa do Mundo feminina, as brasileiras enfrentaram a França nas oitavas de final, quando foram derrotadas por 2 a 1.

Com informações do Terra