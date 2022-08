Fifa anuncia que 2,45 milhões de ingressos já foram vendidos para a Copa

A Fifa divulgou nesta quinta-feira (18) uma nova parcial de ingressos vendidos para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, que acontecerá entre 20 de novembro e 18 de dezembro. De acordo com a entidade máxima do futebol, 2,45 milhões de bilhetes já foram adquiridos.

A parcial teve um aumento de 50 mil ingressos vendidos em relação ao último anúncio feito pela organização, na semana passada, quando faltavam 100 dias para o evento e tinham sido comercializadas 2,4 milhões de entradas.

As vendas estão paralisadas desde a última terça-feira (16), quando a etapa de comercialização aberta em 5 de julho foi encerrada. Camarões x Brasil, Brasil x Sérvia, Portugal x Uruguai, Costa Rica x Alemanha e Austrália x Dinamarca foram os jogos que mais tiveram ingressos comercializados nessa fase.

Segundo a Fifa, os países que mais tiveram torcedores comprando entradas foram Catar, Estados Unidos, Inglaterra, Arábia Saudita, México, Emirados Árabes, França, Argentina, Brasil e Alemanha, nesta ordem. Em setembro, a entidade divulgará a nova etapa de vendas.

A partida de abertura da Copa do Mundo colocará frente a frente Qatar e Equador. O duelo acontecerá no estádio estádio Al Bayt, às 13h (de Brasília), no dia 20 de novembro. O Brasil estreia somente no dia 24, contra a Sérvia, às 16h.

FIFA World Cup Qatar 2022™ ticket sales reach 2.45 million

☑️Over half a million tickets sold in latest sales period

☑️High demand from the Arab region, the Americas and Europe

☑️Launch date for next sales phase to be announced in late September

More 👉https://t.co/76t7bMBugM pic.twitter.com/HkYpfKTuUm — FIFA Media (@fifamedia) August 18, 2022

*Com UOL