Fies: inscrições começam dia 7 de março; saiba o que é e como funciona o programa do MEC

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) oferece vagas com financiamento a juros zero em faculdades; entenda mais sobre o programa

Com a época de inscrições se aproximando, alguns estudantes podem se perguntar o que é o Fies e como ele funciona. O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação (MEC) que possibilita o financiamento da graduação de estudantes em universidades particulares do Brasil.

O Fies é destinado aos estudantes que não teriam condições financeiras para pagar as mensalidades de uma graduação em universidade privada. Como se trata de um empréstimo, ao concluir o curso, o estudante beneficiário terá de pagar a dívida.

Para ter direito ao Fies, existem critérios que devem ser atendidos pelos candidatos. As inscrições são abertas todos os anos, e os interessados devem ter uma avaliação positiva no processo conduzido pelo MEC. As inscrições são abertas duas vezes ao ano.

O que é o Fies?

O Fies é um programa do MEC que possibilita o financiamento da graduação de estudantes em universidades pagas. Os beneficiários devem, depois de formados, pagar a dívida.

Como funciona o Fies?

Ao início de cada semestre letivo, o Fies abre inscrições para os candidatos que desejam concorrer ao contrato de financiamento estudantil. Os selecionados passam a ter o auxílio para custear as mensalidades do curso até o final da graduação.

Quem pode participar?

Para se candidatar ao Fies, é necessário ter feito a prova do Enem a partir de 2010, e ter tirado média igual ou superior a 450 pontos, e nota maior ou igual a 400 na redação. A renda familiar mensal do candidato tem que ser de até 3 salários mínimos por pessoa.

Como fazer a inscrição?

Para se inscrever no Fies, são necessários 4 passos. O 1º é realizar a inscrição no Sistema de Seleção do Fies (Fies Seleção) e informar os dados solicitados. Depois de criada a conta no site, o estudante pode acessar o Fies Seleção e fazer a inscrição informando dados pessoais e do curso na instituição desejada. O período de inscrições para o Fies 2023 é de 7 a 10 de março.

SisFies

O 2º passo é a inscrição no SisFies. É preciso acessar o site e realizar a inscrição no programa em até 5 dias corridos a contar da divulgação da pré-seleção. Lá, o estudante deve informar os dados do financiamento que será contratado.

Validação

O 3º passo é a validação das informações, que é realizada pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino em que o estudante deseja estudar. Em até 10 dias após a inscrição, o resultado estará disponível.

Contratação do financiamento

O 4º passo é a contratação do Fies. Depois das informações serem validadas pela universidade, o estudante e seu fiador – caso exista um –, deverão ir até um agente financeiro do Fies em até 10 dias, contados a partir do 3º dia útil após a validação do CPSA, para formalizar a contratação do financiamento. Ao se inscrever no SisFies, o estudante escolherá a instituição bancária e agência de sua preferência. Atualmente, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal são os agentes financeiros do Fies.

Resultado e lista de espera

O resultado do Fies 2023 sai no dia 14 de março, após o fim do período de inscrições. O período para complementação das informações da inscrição é de 15 a 17 de março. A convocação para a lista de espera acontece de 21 de março a 18 de maio.

Aditamento

O aditamento do Fies é a renovação do contrato para o próximo semestre. Existem duas modalidades para o aditamento, o simplificado e o não-simplificado. O aditamento simplificado do Fies acontece quando o contrato de financiamento não é alterado de um semestre para outro, ou seja, nenhum dado importante de cadastro ou contrato é feito. Quando alguma informação precisa ser alterada, é feito o aditamento não-simplificado.

Como fazer o aditamento do FIES

O estudante deve acessar o SisFies e preencher os dados necessários. Depois, é preciso confirmar as informações e se algum dado estiver incorreto, é preciso entrar em contato com a CPSA da universidade para pedir a correção.

Aditamento simplificado

Para o aditamento simplificado do Fies, o estudante precisa ir até a CPSA da universidade para retirar o Documento de Regularidade de Matrícula (DRM) assinado pelo presidente ou vice-presidente da Comissão e o processo estará finalizado.

Aditamento não-simplificado

Já para o aditamento não-simplificado do Fies, é preciso comparecer à CPSA da universidade para retirar o DRM assinado pelo presidente ou vice-presidente da Comissão. Em seguida, é preciso ir até o banco ou instituição financeira com os documentos necessários, acompanhado do fiador, caso haja um.

Renegociação da dívida

Os contratos do Fies podem ser renegociados seguindo critérios estabelecidos pela Lei 14.375 de 21/06/2022, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Para fazer a renegociação, é preciso entrar em contato com a instituição financeira responsável pelo financiamento e verificar os prazos a cada ano. O processo também pode ser feito por aplicativo ou pelo site da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Com informações do Terra