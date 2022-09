Fies 2022: convocações da lista de espera encerram nesta quinta

Termina nesta quinta-feira (22) as convocações dos participantes da lista de espera da segunda edição do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). As chamadas estão ocorrendo através do site do programa.

Os candidatos pré-convocados na lista de espera devem complementar as informações prestadas no momento da inscrição, segundo as regras do programa do Ministério da Educação (MEC).

Após a confirmação, o próximo passo é procurar a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino para análise da documentação, o prazo é de cinco dias úteis. Ao final, o pré-convocado precisará procurar o banco parceiro do Fies para fechamento do contrato em, no máximo, dez dias.

Os que participam da lista de espera do Fies 2022/2 são os candidatos que não foram aprovados na primeira e única chamada do programa.