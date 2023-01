Festival de Férias: semana de encerramento tem inscrições disponíveis a partir de amanhã

Atividades no Palacete Provincial fazem parte da programação da última semana do festival. Para participar, o público se inscreve no Portal da Cultura

Promovido pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, o “Festival de Férias” disponibiliza novas inscrições para participar da programação de encerramento da temporada de atividades nos espaços culturais. O canal disponível para as inscrições é o Portal da Cultura (cultura.am.gov.br). Brincadeiras, atrações artísticas, visitas guiadas aos museus e teatros, estão no roteiro do festival. Podem participar crianças de 3 a 12 anos, acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

Nesta última semana do Festival de Férias, entra no roteiro o Palacete Provincial, praça Heliodoro Balbi (antiga Praça da Polícia), no Centro, com atividades no dia 27 de janeiro, das 13h às 17h. No espaço, as crianças participam de oficinas artísticas, visita guiada, brincadeiras entre outras atrações. Já no dia 28 de janeiro, além das diversas atividades interativas, a programação conta com o espetáculo teatral “O Conto das Flores”, do Coletivo de Histórias, às 16h, também no Palacete Provincial.

Já no dia 29 de janeiro, às 11h, o Teatro Amazonas recebe “Bertoldo – O tubarão que queria ser gente”, da Buia Teatro. A entrada é gratuita e por ordem de chegada. Para esta atração, não é necessária a inscrição prévia no portal.

Para o secretário Marcos Apolo Muniz, titular da pasta de Cultura e Economia Criativa, o projeto abriu a temporada de eventos para o público infantil, que durante o ano, conta com diversos espetáculos de música, teatro e atividades lúdicas nos espaços culturais do estado. “O Festival de Férias alcançou um público diferenciado a cada semana. Muitas crianças e pais, que não conheciam os nossos espaços, tiveram a oportunidade de visitar e conhecer mais sobre a história da cultura do Amazonas”, disse o secretário. “Ao longo do ano, a secretaria de Cultura oferece ao público infantil uma programação semanal, gratuita, com os nossos artistas, levando o melhor entretenimento a toda família”, finaliza.

Temporada de férias

Sucesso entre as crianças, o Festival de Férias estreou no dia 12 de janeiro. As atividades aconteceram nos espaços culturais administrados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Na primeira semana, o público participou de um tour de visitação pelo Teatro Amazonas, Centro Cultural Palácio da Justiça, Galeria do Largo, Largo de São Sebastião e no Centro Cultural Povos da Amazônia.

Já na segunda semana do festival, as brincadeiras aconteceram no Centro Cultural Palácio Rio Negro, onde as crianças participaram de atividades interativas, visitaram o espaço e assistiram filmes infantis no Cineteatro Guarany. Por fim, eles visitaram o orquidário no Parque Senador Jefferson Péres. O Teatro Amazonas e o Parque Rio Negro também entraram no roteiro com espetáculos teatrais gratuitos.

Com informações da assessoria