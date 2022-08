FestImprensa acontece amanhã na Ufam com projetos e desfile de moda; entrada franca

Estudantes de Jornalismo da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) promovem amanhã (25), das 9h30 às 14h, a 7ª edição do FestImprensa, o Festival de Assessoria de Imprensa e Comunicação do curso, que ocorrerá no Centro de Convivência (CDC) do Campus Universitário, com entrada gratuita, apresentação de projetos e desfile de moda.

Com a temática “Empreendedorismo”, o evento reunirá quatro negócios que surgiram em meio à pandemia de Covid-19. O FestImprensa apresenta as ações de assessoria de imprensa e comunicação, desenvolvidas ao longo do semestre pelos estudantes, principalmente com o objetivo de ampliar a divulgação desses empreendimentos.

No evento, o público conhecerá as atividades, produtos e serviços previstos no planejamento estratégico, desenvolvido pelos estudantes, como prática laboratorial das disciplinas Oficina Básica de Assessoria de Imprensa, ministrada pela professora, Mirna Feitoza, e Assessoria de Imprensa, ministrada pela professora, Thamiris Franco.

Sobre os empreendimentos

Os estudantes atuaram na divulgação de empreendimentos que nasceram a partir de 2020: By Anju, Citron Ateliê, Curumim Store e Grãos Brazil. Além deles, também terá a Brigaderia Doce de Mãe, nascida em 2018, e a Tia da Trufa, símbolo estudantil da Ufam com mais de 20 anos de atuação.

Durante o evento, cada organização estará em um estande, apresentando seus produtos e serviços. Também ocorrerá um desfile de moda da By Anju, com várias sugestões de looks.

“É um evento acadêmico e cultural que apresenta a produção laboratorial dos estudantes na área de assessoria de imprensa e comunicação. O festival é o ápice de um amplo processo de aprendizagem, realizado com muita interação com organizações da sociedade”, afirma a professora Mirna Feitoza Pereira, coordenadora do evento.

Já a proprietária da Citron Ateliê, Joyce Guimarães, considera o evento uma oportunidade para o crescimento dos empreendimentos. “É uma experiência nova e uma grande chance para nós, empreendedores, mostrarmos os nossos trabalhos e ganharmos mais reconhecimento”, afirma.

Com informações da assessoria