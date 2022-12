Festas de Natal: Detran-AM flagra 77 condutores dirigindo sob efeito de bebida alcoólica

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) autuou 222 condutores na Operação Lei Seca, nas festas de Natal. Desses, 77 foram flagrados conduzindo veículos sob efeito de bebida alcoólica. A fiscalização também reteve 18 veículos.

Entre a noite de sexta-feira (23) e domingo (25), não foi registrado nenhum acidente com vítimas fatais na capital.

Na sexta-feira (30), a fiscalização do Detran-AM volta às ruas de Manaus. O foco continuará sendo o combate ao uso de bebida alcóolica e a condução de veículos.

Lei Seca

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) o condutor que for flagrado infringindo a Lei, sofrerá com a penalidade de suspensão do direito de dirigir por 12 meses, o veículo será removido e pagará a multa de R$2.934,70.

Os condutores que se recusarem a realizar o teste do bafômetro também serão punidos, com as seguintes sanções: suspensão do direito de dirigir por 12 meses, além de multa no valor de R$ 2.934,70 e o veículo será removido.

*Com informações da assessoria