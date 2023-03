Fernanda Montenegro é, pelo quarto ano, a mulher mais admirada do país, mostra pesquisa

Depois da atriz, aparecem a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e as cantoras Ivete Sangalo e Anitta em uma pesquisa do Instituto QualiBest

Pelo quarto ano consecutivo, Fernanda Montenegro é a mulher mais admirada do Brasil, segundo uma pesquisa do Instituto QualiBest. Foram ouvidas 1.506 pessoas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março de 2023, e a atriz foi citada por 1 em cada 10 brasileiros.

Depois dela, aparecem a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e as cantoras Ivete Sangalo e Anitta, nessa ordem. Esta última, recém-indicada ao Grammy, também foi citada por 39% dos entrevistados como a mulher mais admirada pelos brasileiros mais jovens.

Aos 93 anos, Fernanda Montenegro continua sendo reconhecida para além do cinema e da dramaturgia brasileira. No ano passado, foi citada por 11% da população, e este ano, por 9,4%. Até hoje a única latinoamericana indicada ao Oscar, por seu trabalho em “Central do Brasil”, Montenegro foi eleita a nova imortal da ABL (Academia Brasileira de Letras), no final de 2021.

A lista das mulheres mais admiradas do Brasil deste ano reflete a tendência em reconhecer o protagonismo feminino na cultura e na política, segundo a diretora-geral do QualiBest, Daniela Malouf. “Se por um lado as artes já eram espaços com uma forte presença feminina, vemos agora mulheres do espectro político aparecerem no ranking e se destacarem”.

Veja quem são as mulheres mais admiradas do Brasil em 2023

Fernanda Montenegro (9,4%)

Michelle Bolsonaro (5,4%)

Ivete Sangalo (4%)

Anitta (3%)

Ana Maria Braga (3%)

Dilma Roussef (3%)

Marina Silva (2,5%)

Taís Araújo (1,7%)

Gisele Bündchen (1,5%)

Maria da Penha (1,5%)

Com informações da Forbes