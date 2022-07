Fenômeno raro cria ilusão de ótica e mostra navio que ‘flutua’ no céu do Reino Unido

Imagens de um navio “flutuando” no céu na Cornualha, no Reino Unido, chamaram a atenção nesta semana

Embora pareça ser uma montagem, o registro se trata de uma ilusão de ótica. O termo específico para esse fenômeno é “Fata Morgana” (nome dado a uma feiticeira meia-irmã na lenda do Rei Arthur), que acontece quando o ar quente encontra água fria e faz parecer que os objetos estão flutuando. Também pode ser chamado de miragem superior. O evento do “navio fantasma” foi registrado em fotos e vídeos e divulgado em perfis nas redes sociais. Habitantes de Cornualha descreveram as cenas como “milagre”.

“A ilusão de ótica permaneceu por pelo menos meia hora. E como as pessoas fazem com a maioria das ilusões de ótica ou truques de mágica, eu estava tentando rastrear o que era ou como funcionava”, explicou a moradora Lizzi Larbalestier ao jornal local Cornwall Live.

A ilusão de ótica é comum na região do Ártico, mas é rara no Reino Unido. A Fata Morgana pode ser vista principalmente no inverno local.

Com informações do Uol