Felipe Neto leva unfollow do YouTube e não esconde frustração; entenda

Talvez por isso, Felipe Neto tenha ficado tão chateado ao descobrir que os administradores da página do serviço de streaming deixaram de segui-lo no Instagram.

“Descobri que o perfil oficial deles deu unfollow em mim e no [Júlio] Cocielo. Acho que não fizemos o suficiente para a plataforma nesses 13 anos. Vai ver é isso. Tão indo bem, YouTube. Tão indo bem”, registrou o rapaz, dono de um dos canais de maior sucesso no país, por meio de uma publicação no Twitter.

O desabafo, no entanto, acabou dando margem para uma série de interpretações, mas a principal delas é a de que o influenciador, empresário e youtuber estava se achando a “última tubaína do boteco”. Aí foi uma sequência de “vixe” e “eita” no campo de comentários.

“O importante é o dinheiro continuar entrando. Você sempre soube que eles te odeiam”, escreveu um. Outro acrescentou: “Cara, que ego gigante é esse? Certeza de que na sua cabeça isso é um grande absurdo e quase o fim dos tempos”. Já o terceiro não se segurou: “Atacou a empresa até dizer chega e quer o quê? Flores? Mimado demais”.

