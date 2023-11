Felipe Massa vence pela primeira vez na Stock Car e encerra jejum de 15 anos na carreira

Último triunfo de piloto foi no fatídico GP do Brasil de 2008 pela F1

A Stock Car realizou a segunda corrida da rodada dupla de Cascavel com um novo vencedor. Felipe Massa, que largou na segunda posição, conseguiu sua primeira vitória na categoria. Este foi o primeiro triunfo do piloto desde o GP do Brasil de 2008, na F1.

Átila Abreu foi o segundo colocado, seguido por Lucas Foresti, que foi quem largou na pole position.

Rubens Barrichello, que tinha boa estratégia, abandonou, após perder a direção hidráulica durante a corrida.

A Corrida

Lucas Foresti foi o pole position da corrida, tendo ao seu lado Felipe Massa. Na largada, a ordem se manteve. Logo atrás, Gianluca Petecof tinha a lataria de seu carro raspando no pneu, enquanto o capô de Thiago Camilo ficou levantado, dando a indicação de que ambos se tocaram. O piloto da Ipiranga Racing foi para os pits para arrumar seu carro.

Na frente, Massa pressionava Foresti pela liderança, mas sem concretizar ultrapassagem. Com cinco minutos de prova, Camilo abandonou.

Utilizando o push, Massa assumiu a liderança quando restavam 25 minutos. Enquanto isso, Tony Kanaan era punido com um drive through por queima de largada.

Com 20 minutos para o final, a janela de paradas se abriu, com Foresti sendo o primeiro a parar entre os ponteiros. Massa veio logo na volta seguinte.

Assim que a janela fechou, Massa tinha uma vantagem de 5 segundos sobre o segundo colocado, Foresti.

Na sequência, Átila Abreu superou o piloto do carro #12 e chegou à segunda posição.

Nos minutos finais, Massa apenas administrou a vantagem e venceu a corrida 2. Átila Abreu foi o segundo colocado, seguido por Lucas Foresti.

A Stock Car volta no dia 17 de dezembro com a grande final da temporada.

Com informações do MotorSports