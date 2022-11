Felipão confirma aposentadoria e cita felicidade com nova fase da carreira

O técnico Felipão confirmou, em coletiva de imprensa após a vitória por 3 a 0 contra o Botafogo, que irá mesmo encerrar sua vitoriosa carreira como técnico. Mais cedo, Felipão já havia indicado que será substituído por Paulo Turra no comando do clube rubro-negro.

“Começa-se uma carreira [nova], termina-se [outra] de uma forma muito boa. Fui muito feliz em todas as oportunidades que tive de trabalhar em clubes com jogadores que me deram sustentação nas minhas ideias. Claro que estou muito feliz pela vitória de hoje, mas estou mais feliz porque aquilo que prometemos ao nosso presidente, ao nosso torcedor, que conseguiríamos a classificação pra Libertadores, foi atingido”, declarou Felipão, que continuou:

“Mudo de carreira, ainda não sei algumas coisas, mas nessa semana tive a oportunidade de conversar bastante com o presidente, que me expôs algumas situações que tinha um receio muito grande. Compra e venda de jogadores eu não participo, sou só o diretor técnico, sou a pessoa que vai dar uma norma, que vai conversar com os treinadores, discutir situações de jogo futuras, o que precisamos nas categorias de base, e algumas situações que eu tinha muito medo, eu estou fora.”

O treinador ainda exaltou a classificação do Athletico-PR para a próxima edição da Libertadores, uma meta que havia sido estabelecida internamente em sua chegada ao clube paranaense.

Posso, quem sabe, começar uma carreira como diretor técnico dentro daquilo que sempre fui como treinador. Queria terminar essa minha passagem como técnico com uma vitória, e acho que hoje foi um dos melhores que fizemos pelo Athletico em nossa passagem como treinador. Culminou que conseguimos o que pretendíamos. Estou muito feliz. Tenho que agradecer todos os jogadores, dirigentes e clubes pela oportunidade. Essa foi a minha vida e termino esse episódio muito bem.”

Felipão também esbanjou bom humor ao falar sobre a nova etapa de sua carreira e revelou que é cobrado pelos parentes para aposentar definitivamente e descansar.

“Já tenho 49 anos de casado. Estava vendo filme com a minha mulher outro dia e falei: ‘a gente vai ter tão pouco tempo juntos’ [após a aposentadoria]. Minha mulher disse: ‘pelo amor de Deus, chega’. 40 anos [como técnico] já foi demais, foi ótimo, foi maravilhoso. Vivi tudo que não esperava viver no futebol e completei hoje com a vitória do Athletico e a classificação, que era meu sonho e a promessa que tinha feito pro presidente.”

Vamos ver o que vai acontecer. Sou cobrado pelos filhos para parar em tudo, não ser diretor, mais nada, só andar pra lá e pra cá vagabundeando. Não sei se vou conseguir, acho que não, então vou dar um tempinho, ver se consigo ser um diretor correto, bom, porque o Athletico precisa e vai me dar essa oportunidade.”

*Com informações de Uol