Feiras regionais da ADS apoiam 470 expositores e levam alimento saudável ao consumidor

Com dez feiras e cerca de 470 expositores, os espaços comercializaram mais de 3,7 toneladas de produtos colhidos nas terras amazonenses; movimento financeiro passa dos R$ 9,6 milhões neste semestre, em Manaus

As Feiras de Produtos Regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS) movimentaram mais de R$ 9,6 milhões, em Manaus, no primeiro semestre de 2022. Com dez feiras e cerca de 470 expositores, os espaços comercializaram mais de 3,7 toneladas de produtos colhidos nas terras amazonenses.

Nos últimos quatro anos, Governo do Amazonas investiu na expansão dos espaços em todo o estado, com a abertura de 25 novas feiras, conforme determinação do governador Wilson Lima. Mais de 4,5 mil produtores são beneficiados diretamente com o projeto. Só na capital, foram ativados espaços na praça do bairro Dom Pedro, no bairro Ponta Negra e no Centro Cultural Povos da Amazônia.

Localizada no Distrito Industrial, na zona sul de Manaus, a feira do Povos da Amazônia fica no Centro Cultural Povos da Amazônia e é, atualmente, uma das mais populares. Este ano, a estimativa é que mais de 140 mil pessoas tenham visitado o local para fazer compras. É o caso do autônomo Nildo Victor, que além do preço opta pelo lugar em busca de alimentos mais saudáveis.

“A gente passou aqui, verificou e a gente tem muitas coisas para comprar, preço, a variedade, os produtos são todos naturais, a maioria não tem agrotóxico. Então, é um produto muito bom e vale a pena comprar. Por isso que eu vim aqui fazer, eu moro perto também e facilita muito”, disse.

Manaus possui dez feiras em funcionamento, que levam mais de 600 mil pessoas às compras obtendo produtos diretamente de quem planta. Para a expansão no interior, o governo estadual entregou 55 kits feira. São tendas, mesas, cadeiras, faixas, coletes e bonés para os feirantes. Municípios-polo, Tefé, Parintins e Presidente Figueiredo passaram a contar com estruturas semelhantes às que são utilizadas na capital.

Feirante desde criança, quando ainda acompanhava os pais, Isaac Pinheiro comemora a valorização das feiras e o crescimento nas vendas. Conhecido como “Isaac das Tapiocas”, o comerciante diz que, devido ao apoio da ADS, conseguiu expandir suas vendas de pé de moleque, alcançando novos clientes.

“A virada de mesa foi quando a ADS disponibilizou alguns cursos de empreendedorismo. Até aí, eu só vendia em feira, mas a feira é uma vitrine para a gente. Aqui vem muitos donos de padaria, café regional e eles começaram a ver o meu pé de moleque e começaram a fazer perguntas para mim. Com o curso, passei a ter uma visão diferenciada e hoje grande parte dos nossos clientes são donos de café da manhã e padaria”, revelou o produtor.

Técnico da ADS atuando nas feiras, Kennedy Lima destaca o compromisso do órgão com os produtores e o tabelamento de preços realizado nas feiras. “Os preços são iguais, às vezes, oscila devido à distância do produtor, porque temos produtores de todos os municípios. O papel da ADS é beneficiar o produtor. O que a gente mais trabalha é para que o lucro deles seja 100%”, salientou.

Confira o calendário das feiras em Manaus

– Terças-feiras, das 14h às 19h*

– Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

– Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Quarta-feira, das 15h às 19h

• Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Quintas-feiras, das 14h às 19h

• Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Sábado, das 5h às 11h

• Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

• Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Domingo, das 6h ao meio-dia

• Praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra