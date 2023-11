Feirão Limpa Nome da Serasa segue até o dia 30 com até 99% de desconto nas dívidas

Pesquisa aponta que, no Norte, 59% das pessoas não verificam valores dos juros e assumem dívidas sem calcular o peso das taxas acumuladas

A pesquisa da Serasa “Perfil e Comportamento do Endividamento Brasileiro 2023”, mostrou que, na região Norte, 59% das pessoas consultadas desconhecem o custo das taxas e juros ocasionados pelo atraso de dívidas.

Ainda conforme o levantamento, 22% das pessoas dizem saber o valor das taxas e juros e 15% conhecem apenas o valor dos juros cobrados automaticamente quando a conta não é paga. A pesquisa ouviu, em outubro, 11.541 pessoas maiores de 18 anos de todas as regiões do país, sendo 52% homens e 48% mulheres.

No Norte, os três principais tipos de dívidas que a população teve e não conseguiu pagar foi cartão de crédito (46%), lojas/crediário/carnês (31%) e empréstimo (24%). Confira as dicas da Serasa sobre os juros do cartão de crédito: https://www.serasa.com.br/credito/blog/juros-de-cartao-de-credito/ .

Conforme o Mapa da Inadimplência do mês de outubro, o Amazonas tem 1,5 milhão de inadimplentes, o que corresponde a 52,24% da população do estado. Em relação aos tipos de dívidas, os débitos com o setor de varejo são os mais comuns entre os amazonenses (27,34%), seguido de bancos e cartões (26.33%) e utilities (16,28%). Já as dívidas com financeiras e serviços representam 13,17% e 7,67% das pendências, respectivamente.

Feirão

Com o propósito de reduzir a inadimplência no Brasil, a Serasa realiza, até o dia 30 de novembro, o maior Feirão Limpa Nome de sua história. Os consumidores podem negociar dívidas com até 99% de desconto com mais de 500 empresas, como bancos, lojas, empresas de telecomunicações, entre outras.

Para negociar basta acessar o aplicativo ou site www.serasa.com.br.

Com informações da Serasa