Feirão do Pescado encerra nesta Sexta-feira Santa com sucesso de público

Segue para o segundo dia a realização do Feirão do Pescado, realizado pelo Governo do Amazonas por meio da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) que iniciou na quarta-feira (05/04) com a oferta de 100 toneladas de peixe, dos quais mais de 60 toneladas foram comercializadas apenas no primeiro dia, movimentando aproximadamente R$ 800 mil, auxiliando na comercialização da alta procura de peixes no período, por conta da Semana Santa.

O Feirão do Pescado é realizado em três pontos da cidade de Manaus, com estoque para atender à alta demanda da época. “Orientados pelo governador Wilson Lima, nos dedicamos à articulação junto aos piscicultores e demais trabalhadores que atuam na produção de peixes no Amazonas para atendermos à expectativa da população amazonense”, declarou a presidente da ADS, Michelle Bessa.

Nesta quinta-feira (06/04), além dos peixes do tipo tambaqui, matrinxã e pirarucu, que são os mais procurados, estão sendo ofertadas outras espécies de peixes miúdos como: pacu, sardinha, jaraqui, acará-açu e outros peixes lisos, além de filés processados de tucunaré, aruanã e pescada, com potencial nutricional equivalente às espécies mais comercializadas.

“No Feirão do Pescado da ADS, é possível encontrar além do pescado mais utilizado comercialmente (tambaqui, matrinxã e pirarucu), a venda de outras espécies de diversidade de sabores e igual potencial nutricional, ricos em ômega 3 e 6, por exemplo, por conta da elevada quantidade de proteínas que esses peixes possuem, entre 22 e 24%. Qualquer que seja a escolha do cliente, estará abastecido em questões nutricionais”, afirmou o engenheiro de pesca da ADS, Aprígio Mota.

A edição do Feirão do Pescado nesta quinta (06/04) é realizada na Arena Amadeu Teixeira, Zona Centro-Sul; Centro de Convivência Padre Pedro Vignola, Zona Norte; e Centro Cultural Povos da Amazônia, Zona Sul. No horário: das 7h30 às 18h30, exceto na sexta-feira, feriado religioso, quando será encerrada às 12h.

*Com informações da assessoria