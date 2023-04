Feira no Dom Pedro comercializou mais de 115 toneladas de alimentos regionais

A Feira de Produtos Regionais realizada pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), na Praça de Alimentação do Dom Pedro, movimentou, nos primeiros três meses de 2023, cerca de R$ 264,7 mil na comercialização de 115 toneladas de alimentos regionais. A edição funciona toda quinta-feira, das 14h às 19h, na avenida José Bonifácio, zona centro-oeste de Manaus.

Mais de 30 itens regionais são disponibilizados aos consumidores, semanalmente. “O resultado positivo é resposta do trabalho do Governo do Estado, cujo objetivo é beneficiar produtores com a geração de emprego e renda, e a população com alimentos de qualidade”, ressaltou Kleison Medeiros, gerente da Feira da ADS.

A edição, realizada em um espaço de 400 metros quadrados (m²), está localizada em um ponto estratégico da cidade. Nos primeiros três meses do ano, mais de 24 mil clientes passaram pelo local. Atualmente, a praça de alimentação está passando por uma reforma realizada por meio das secretarias municipais de Limpeza Urbana (Semulsp) e de Infraestrutura (Seminf).

Além da pintura do espaço, a Prefeitura de Manaus realiza a reforma das calçadas, banheiros, espaço para espetáculos, arquibancadas e instala um novo telhado para proteger os permissionários e frequentadores do local.

Segundo Kleison, a feira está sendo realizada normalmente durante a revitalização. “Os consumidores podem ir à feira adquirir seus alimentos frescos tranquilamente”, disse.

Calendário de Feiras da ADS em Manaus

Terça-feira, das 14h às 19h

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada;

Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova.

Quarta-feira, das 15h às 19h

Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra.

Quintas-feiras, das 14h às 19h

Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio;

Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada.

Sábado, das 5h às 11h

Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis;

Centro Cultural Povos da Amazônia, Bola da Suframa, Crespo;

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova;

Rodovia AM 0-10, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.

Domingo, das 6h ao meio-dia

Estacionamento da praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra;

Rodovia AM 0-10, km 29 – sentido Rio Preto da Eva.