Feira Me Encanta Manaus vai reunir mais de 80 expositores no Shopping Manaus ViaNorte

Mais de 80 empreendedores de diversos segmentos participarão da 7ª edição da “Feira Me Encanta Manaus”, que ocorrerá de 2 a 4 de dezembro, das 16h às 23h, no Shopping Manaus ViaNorte, com entrada gratuita, a presença do Papai Noel, concursos de Cosplay e Pets, shows musicais, entre outras ações.

Nos três dias, os pequenos poderão fazer seus pedidos ao Bom Velhinho e se divertir durante os concertos natalinos, orquestras e sorteios de brindes. O público também terá à disposição estandes com produtos de moda, calçados, artigos de presente, além de feira gastronômicas e shows com artistas locais.

Outros destaques são os concursos de Cosplay e Pets, nos dias 2 e 3 de dezembro, com premiação para o primeiro, segundo e terceiro colocados. Para ambos, a inscrição tem o valor de R$ 20 e pode ser feita por meio do contato: (92) 99118-4120.

“Serão três dias intensos com programação para toda a família e todos os gostos, com muita acessibilidade. É a oportunidade perfeita para comprar o presente de Natal e compartilhar bons momentos com as pessoas queridas”, explica Natalia Zerbini, gerente de marketing do shopping.

O Shopping Manaus ViaNorte está localizado na Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3760, bairro Monte das Oliveiras.

Com informações da assessoria