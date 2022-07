Feira do Parque 10 é revitalizada e entregue à população por David Almeida e Wilson Lima

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, realizou, na manhã de hoje (1), a entrega da nova feira municipal do Parque 10, localizada na tradicional rua do Comércio 1, na zona Centro-Sul da capital. O espaço foi o primeiro a ser revitalizado pela gestão municipal das 35 feiras e mercados administrados pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc).

“Estar aqui é a realização de um sonho. Um sonho que será realizado pelo menos 35 vezes, graças à parceria da prefeitura com o Governo do Amazonas. Nós estamos reinventando a história da cidade. Estamos trabalhando para dar a nossa cidade o que há de melhor em administração pública. Essa foi a primeira feira que nós visitamos, foi a primeira que entregamos. E é esse o padrão que nós queremos para as feiras e mercados de Manaus. Isso se torna possível a partir desse apoio que nós temos do governo do Estado, e isso nós queremos para a cidade nas feiras e mercados, na infraestrutura, na saúde, na segurança, tudo isso nós estamos fazendo para melhorar a qualidade de vida na capital amazonense”, afirmou o prefeito.

Em funcionamento há mais de 22 anos, o espaço público estava há mais de uma década sem receber qualquer tipo de investimento. O espaço abriga 26 permissionários, gera 104 empregos diretos e mais de 3 mil indiretos.

O governador Wilson Lima salientou a importância da parceria entre os poderes estadual e municipal que possibilita o fomento da economia local com as reformas que estão sendo feitas nos mercados da cidade de Manaus.

“Estou muito feliz de estar participando dessa entrega tão importante para a cidade de Manaus. Agradeço ao prefeito David Almeida por essa parceria e por esse entendimento, para que possamos caminhar de forma irmanada para resolver os problemas da cidade de Manaus. Essa é uma feira que está em um local estratégico e tem um simbolismo muito grande por estar em uma área central da capital amazonense. Ela virou um point na cidade. Todos os dias vemos famílias reunidas e isso alegra muito. Essa parceria nos proporciona a possibilidade de fomentar esse setor. Esses trabalhadores estão diariamente aqui batalhando para garantir a renda familiar. Aqui já temos um movimento bom de pessoas, mas tenho certeza que irá melhorar ainda mais e impulsionar a economia dessas famílias”, disse Lima.

A reforma da feira do Parque 10 teve início em fevereiro passado. Os recursos investidos na obra são oriundos de emenda parlamentar do vereador Professor Samuel, no valor de R$ 122 mil, e R$ 51 mil do Tesouro municipal, totalizando R$ 173 mil. O prefeito David Almeida fez questão de agradecer a ajuda do parlamentar com o recurso.

“Parabéns a todos os feirantes da feira do Parque 10. Eles são o motivo para estamos aqui. Também não podemos esquecer de agradecer ao vereador Professor Samuel, que destinou a emenda parlamentar que possibilitou a reforma do espaço. Obrigado pelo seu olhar diferenciado para que possamos continuar trabalhando para melhorar a vida da nossa população”, afirmou o prefeito David Almeida.

Projeto

O projeto foi elaborado pelo setor de Engenharia da Semacc e a reforma contemplou serviços de instalação de forro em todo o ambiente da feira, reforma geral dos banheiros, construção de um banheiro para Pessoa com Deficiência (PcD), reforma no telhado e em toda a estrutura metálica, instalações elétricas e hidráulicas, pintura interna e externa, e paisagismo.

De acordo com o titular da pasta, Wanderson Costa, a entrega da feira confirma que a gestão municipal está empenhada em transformar a realidade dos permissionários e dos frequentadores das feiras e mercados de Manaus.

“Essa manhã é de festa e estamos fazendo história na capital de Manaus. Há mais de 10 anos que essa feira não recebia a atenção do poder público. Esses espaços foram por décadas esquecidos. Hoje, estamos fazendo justiça com esses trabalhadores. Essa é a primeira feira que estamos entregando na capital de Manaus. Não podemos fechar os olhos para tanto descaso que houve nesta capital. A atual gestão está reescrevendo a história, porque a nossa população merece ser atendida”, finalizou.

Com informações da Semcom