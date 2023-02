Feira de Estética e Cosméticos Centec acontece amanhã com programação variada e gratuita

O tema ‘Belezas que Inspiram’ marca a primeira edição da Feira de Estética e Cosméticos, amanhã com entrada gratuita, das 9 às 21h na sede da Centec, na avenida Djalma Batista.

O evento promete apresentar as tendências para cabelos e maquiagem em 2023, além das novidades em produtos de grandes marcas do setor, como Avon, Natura e O Boticário, além de oferecer serviços gratuitos de estética para o público visitante.

Segundo a Forbes, provedor de pesquisa de mercado Euromonitor International, o Brasil é o quarto principal mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Japão, respectivamente. O ramo de serviços voltados para beleza também foi uma das áreas com maior crescimento em 2022. Inclusive, após a crise da pandemia, o setor voltou a se recuperar rapidamente.

Para falar sobre essa alta do mercado e as tendências em estética corporal, estará presente na feira a biomédica Samila Mokdci. “Hoje, a maior busca dos clientes está sendo por preenchedores, botox, fios e bioestimuladores de colágeno. Esse último é o que estourou agora para 2023, um ano que já começou com o pé direito na área”, afirma.

Voltados para quem deseja deixar a pele com uma aparência mais jovem, os bioestimuladores são produtos utilizados na região desejada para estimular a produção de colágeno – proteína fabricada naturalmente pelo corpo e que, dentre as suas funções, confere sustentação e firmeza na pele.

Segundo Samila, os procedimentos já estão sendo buscados até mesmo por quem está se preparando para curtir o Carnaval deste ano. “Para essa época, costumamos fazer uma hidratação facial profunda, o que dá um brilho a mais na maquiagem e evita o efeito ‘craquelado’. Outra demanda dos clientes nesse contexto do Carnaval é pelo preenchimento labial”, comenta.

Cabelos

Outro destaque na Feira de Estética e Cosméticos Centec será o hair designer Yvens Lobato, que guiará uma ‘aula-show’ de corte de cabelo em um palco com visão em 360 graus. “As tendências de cabelo para mulheres são cortes que trazem maior leveza e praticidade, mas sem deixar de lado um estilo único. Alguns nomes são: cabelo sidecut, long bob e shaggy hair”, comenta.

As dicas de cabelo não ficam apenas para as clientes. Para quem trabalha na área, Yvens promete apresentar as últimas tendências em técnicas de corte e penteados. “Uma técnica que está saindo muito é o corte bordado com o uso, em seguida, da pistola K5 de led, um aparelho que auxilia no controle do frizz, gera serosidade, maciez e balanço natural aos fios”, antecipa o profissional.

O festival de beleza será realizado na sede do Centro de Ensino Técnico (Centec), instituição que dispõe de cursos técnicos em estética e massoterapia. A escola está localizada na avenida Djalma Batista, 646 – bairro São Geraldo. O evento ocorre de 9h às 21h, totalizando mais de 8 horas de programação com intervalos.

“O principal objetivo do evento é mostrar para os nossos alunos o potencial desse mercado da beleza, inclusive no empreendedorismo. Já para os visitantes será a oportunidade de conhecer as inovações em procedimentos estéticos, as tendências para cabelo e maquiagem”, explica a professora Viviane Melo, organizadora da feira.

Vendas e serviços

Ao longo da feira, serão realizados diversos serviços gratuitos por parte dos alunos do curso de Estética. Quem estiver no evento poderá aproveitar para fazer corte e escova, limpeza facial, massagem relaxante e até SPA para pés e mãos. Os atendimentos serão disponibilizados por meio de fichas limitadas, a serem distribuídas por ordem de chegada. Além disso, nove marcas de dermocosméticos irão realizar exposições de produtos para venda no local. São elas: Lakma, Natylla, MP Equipamentos, Hidramais, Avon, O Boticário, Eudora e Natura.

“Além do público interno, estamos com uma estimativa de 500 a 600 pessoas ao longo da programação do evento. Acreditamos que a feira já nasceu grande, principalmente porque é a continuação de um trabalho que o Centec realiza diariamente com os alunos, nas aulas do curso de Estética, promovendo o empreendedorismo”, comenta Viviane Melo.

O quê: 1ª Feira de Estética Centec

Quando: 15 de fevereiro, das 9h às 21h

Onde: avenida Djalma Batista, 646, São Geraldo (Centec)

Ingresso: gratuito (com serviços por ondem de chegada)

Com informações da assessoria