Feira da FAS seleciona negócios sustentáveis para edição especial do Dia da Mulher

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) abre nesta sexta-feira (17), o período de inscrições de pequenos empreendedores interessados em expor seus produtos na tradicional Feira da FAS, que será realizada no dia 12 de março com uma edição especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A inscrição deve ser feita no endereço https://fas-amazonia.org/programas/solucoes-inovadoras/cidades-sustentaveis/

O evento é uma oportunidade para que empreendedores apresentem seus negócios sustentáveis à população e fidelizem novos clientes. Com o formulário de inscrições, a FAS selecionará 70 empreendimentos entre os mais diversos segmentos, incluindo gastronomia, produtos orgânicos, artigos de beleza, artesanatos, acessórios para cabelos, plantas, design, entre outros que contribuem para a promoção de uma economia verde e criativa.

Durante o processo de inscrição no site, o empreendedor deve escolher o espaço desejado, entre os três disponíveis: Verde, Gastronomia e Variedades. No dia 27 de fevereiro, a organização da feira da FAS enviará um e-mail a cada inscrito para informar o resultado da seletiva.

“Sempre nos empenhamos para proporcionar um evento inesquecível para os nossos visitantes e desta vez será ainda mais especial, porque será uma edição especial em homenagem às mulheres e também vai ser a nossa primeira edição da Feira da FAS em 2023”, declara a coordenadora do evento, Cristine Rescarolli.

O evento será realizado na sede da instituição, localizada na Rua Álvaro Braga, nº 351, bairro Parque Dez de Novembro. A entrada é gratuita e, além dos produtos em exposição, a Feira da FAS promove uma programação cultural e musical diversificada, Espaço Kids com atividades lúdicas, área gastronômica e também é um espaço pet friendly.

Com informações da assessoria