Feira da FAS encerra amanhã, seleção de empreendedores para edição especial de agosto

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) encerra amanhã o prazo de inscrições para seleção de empreendedores interessados em participar como expositores na próxima edição da Feira da FAS, que será realizada dia 7 de agosto, em alusão ao Dia dos Pais.

Segundo Gabriel Cavalcante, analista de projetos da coordenadoria Cidades Sustentáveis da FAS e coordenador da feira, o objetivo do evento é “fomentar um ciclo de economia criativa e sustentável em Manaus e garantir à população a oportunidade de consumir produtos que não agridem o meio ambiente”.

O empreendedor interessado deve fazer a inscrição no site da FAS (www.fas-amazonia.org/cidades-sustentaveis). As vagas são destinadas para aqueles que vendem produtos de jardinagem, gastronomia e variedades como óleos essenciais, colecionáveis, acessórios para crianças, artesanato e outros.

Realizada mensalmente, a meta é receber mais de 100 empreendedores nesta edição de agosto. Em média, circulam pela feira entre mil e 1,5 mil pessoas em cada edição.

O resultado da seleção dos empreendedores será divulgado no dia 25 de julho, com um aviso por e-mail a todos os inscritos.

“Além da economia criativa, a Feira da FAS também apoia as manifestações culturais, então sempre trazemos artistas locais para agitar o público. Para quem procura um presente para o Dia dos Pais, com preço acessível e que seja sustentável, o nosso evento é perfeito”, diz Gabriel. A sede da FAS é o local do evento, situado na Rua Álvaro Braga, nº 351, bairro Parque Dez de Novembro. A entrada é gratuita e a população tem à disposição uma programação cultural diversificada e Espaço Kids, e ainda é Pet Friendly, permitindo a entrada de animais de estimação.

