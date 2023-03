Feira da FAS em homenagem ao mês das mulheres acontece hoje com atrações gratuitas

Edição terá repertório cultural e artístico pensado nas mulheres, com grandes expoentes da cena local

A primeira edição de 2023 da tradicional feira da Fundação Amazônia Sustentável (FAS), a Feira da FAS, acontece hoje (12), das 8h às 19h, com várias atividades culturais, três shows musicais, Espaço Kids, 70 expositores e outras atrações gratuitas. O evento acontece na sede da FAS, localizada na Rua Álvaro Braga, 351, Parque Dez, na Zona Centro-Sul de Manaus.

A Feira da FAS também será em homenagem ao Mês das Mulheres e terá um repertório cultural e artístico diferenciado, com grandes expoentes femininos da cena local.

O público poderá conferir as novidades e produtos de 70 pequenos empreendedores, junto de seus negócios criativos e sustentáveis, com a venda de artesanato, óleos essenciais, acessórios para cabelos, produtos para jardinagem, plantas, entre outros. Além disso, haverá um espaço gastronômico com opções de café da manhã regional, almoço e lanches.

“Toda mulher merece um dia especial e ser reconhecida por quem realmente é e também pelo que gosta de fazer. Então, esta edição é uma oportunidade para fortalecermos a luta das amazônidas, sem abrir mão da diversão e dos momentos felizes”, destaca a coordenadora da Feira da FAS, Cristine Rescarolli.

Entre as atrações, das 8h às 13h, a estudante de Teatro, Mel Angeoles, comanda o Espaço Kids com brincadeiras lúdicas e vários jogos divertidos.

No horário do almoço, às 12h30, o público contempla a apresentação da cantora Lucinha Cabral e sua variedade de ritmos da música brasileira, incluindo o bolero. Por meio de suas canções, Lucinha traduz a essência da vida e o cotidiano amazônico.

Já às 15h, a artista manauara Márcia Caminha assume o palco com seu timbre e set inconfundíveis. E às 17h30, o último show fica por conta da parintinense Marcia Novo, considerada um ícone da música local, com vários hits dançantes.

“Visitar a Feira da FAS é uma experiência inesquecível, e trabalhamos bastante para proporcionar uma homenagem à altura de cada mulher. Todos estão convidados”, complementa Cristine.

Com informações da assessoria