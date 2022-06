Feira da FAS acontece domingo com homenagem aos bois Garantido e Caprichoso

A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) realizará, no próximo domingo, 12 de junho, no Dia dos Namorados, das 8h às 19h, mais uma edição da Feira da FAS, que acontece na sede da instituição, situada na Rua Álvaro Braga, 351, bairro Parque Dez, zona centro-sul de Manaus. A feira terá entrada gratuita, programação cultural e mais de 70 expositores de produtos diversos, celebrando uma edição especial em homenagem ao mês do Meio Ambiente e aos bois Garantido e Caprichoso.

Na programação tem apresentações musicais, espetáculo teatral, exposição de arte em grafite, espaço kids, espaço gastronômico com barracas de produtos diversificados e muito mais. A Feira da FAS é realizada uma vez por mês, sempre aos domingos, com o objetivo de fomentar um ciclo de sustentabilidade e de estimular a economia verde e criativa na cidade. Também terá várias opções de presentes para os casais celebrarem o Dia dos Namorados.

Pela manhã, das 9h às 12h, as atividades são voltadas para o público infantil. Com a tutoria da artista e estudante de teatro, Mel Angeoles, o Espaço Kids oferecerá atividades recreativas e brincadeiras para divertir a criançada. A partir das 10h, ocorre o espetáculo teatral “O Cavaleiro Andante e Seu Fiel Escudeiro”, da companhia Espatódea Trupe, indicado para adultos e crianças.

Para celebrar o mês do Meio Ambiente, um dos destaques desta edição é a exposição do rapper e grafiteiro amazonense Denis L.D.O, baseada em animais biomecânicos feitos com materiais recicláveis e que chama a atenção para animais ameaçados de extinção.

A partir das 13h, a programação cultural será por conta do cantor Marcos DV, que traz um repertório especial com voz e violão. Já às 15h quem faz a festa é a cantora Márcia Caminha, intérprete de Manaus que já se apresentou em vários palcos nacionais. Às 16h, o cantor Deniz Mata mostra o famoso “piseiro” e muitas músicas sertanejas.

A última atração da Feira da FAS será em ritmo de boi bumbá, a partir das 18h, ao som do grupo Kboclos, tocando as tradicionais toadas dos bois Garantido e Caprichoso.

“A Feira da FAS é a programação ideal para quem quer curtir um domingão com toda a família. As atividades começam às 8h com um café da manhã regional, repleto de delícias. Na hora do almoço também temos muitas opções gastronômicas, inclusive, comidas típicas de outros países. Temos o Espaço Kids, apresentações culturais e muita música para todas as idades. Além disso, somos pet friendly e você também pode trazer seu ‘melhor amigo de quatro patas’. E tudo isso com entrada gratuita”, comentou a Supervisora da Coordenadoria Cidades Sustentáveis da FAS, responsável pela realização da feira, Cristine Rescarolli.

Com informações da Assessoria da FAS