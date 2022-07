Faturamento do PIM cresce 10,9% nos cinco primeiros meses de 2022, afirma Suframa

Entre janeiro e maio deste ano, o Polo Industrial de Manaus registrou faturamento de R$ 68,17 bilhões, que representa o crescimento na comparação com o montante registrado em igual período do ano passado.

O Polo Industrial de Manaus (PIM) registrou um crescimento no faturamento de 10,9% nos cinco primeiros meses do ano, segundo um levantamento divulgado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), ontem (29).

Entre janeiro e maio de 2022, o PIM registrou faturamento de R$ 68,17 bilhões (US$ 13.79 bilhões), o que representa o crescimento de 10,96% em reais – e de 22,44% em dólar – na comparação com o montante de R$ 61,44 bilhões (US$ 11.27 bilhões) registrado em igual período do ano passado.

As exportações do PIM também fecharam os cinco primeiros meses do ano em alta, alcançando US$ 218.63 milhões e crescimento de 25,14% em relação ao mesmo período de 2021 (US$ 174.70 milhões), segundo a Suframa.

Em maio de 2022, o PIM empregou 103.647 trabalhadores, entre efetivos, temporários e terceirizados, o que representa o 20o mês consecutivo em que o Polo registra mão de obra acima de 100 mil empregos diretos.

Com os resultados apurados até maio, a média mensal de empregos gerados em 2022 está fixada em 105.618 trabalhadores, o que representa um crescimento de 1,92% na comparação com a média mensal de empregos em igual intervalo de 2021 (103.619 trabalhadores).

Segmentos e produtos

Dezessete segmentos do PIM registram crescimento no faturamento nominal nos cinco primeiros meses do ano na comparação com o mesmo período de 2021, conforme a superintendência.

Nesse quesito, os maiores destaques foram Duas Rodas, com faturamento de R$ 10,14 bilhões e crescimento de 37,24%, e Bens de Informática do Polo Eletroeletrônico, com faturamento de R$ 22,31 bilhões e crescimento de 31,64%.

Já em termos de faturamento real (com ajuste da inflação), sete segmentos apresentaram crescimento entre janeiro e maio de 2022 na comparação com o mesmo intervalo do ano passado: Bens de Informática do Polo Eletroeletrônico, Duas Rodas, Brinquedos, Relojoeiro, Beneficiamento de Borracha, Ótico e Bebidas.

Com relação aos principais produtos fabricados pelo PIM, os maiores destaques nos cinco primeiros meses de 2022 foram: motocicletas, motonetas e ciclomotos, com 573.353 unidades produzidas e crescimento de 22,71%; tablets, com 1.014.035 unidades produzidas e crescimento de 31,35% e unidades evaporadoras para split system, com 164.824 unidades produzidas e crescimento de 168,63%.

Economia aquecida

Na avaliação do superintendente da Suframa, Algacir Polsin, a expectativa para os próximos meses é positiva, em virtude da sazonalidade que há, por conta dos inúmeros eventos importantes que motivam e que aquecerão a economia no segundo semestre.

“É positiva, por conta da sazonalidade de todos os anos e agora também por conta de eventos como a própria Copa do Mundo. O que a gente observa é que a inflação está sendo reduzida e há uma tendência de melhora no mercado para o segundo semestre”, destacou.

Com informações do G1-AM