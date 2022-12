Faturamento bilionário do BBB 23 faz Rede Globo cogitar mudança na Libertadores

O retorno da Libertadores da América à Globo após três anos pode ser restrita para algumas regiões em TV aberta. Com Fortaleza e Atlético Mineiro na disputa, a emissora estuda regionalizar a transmissão para priorizar o BBB 23, seu principal produto no primeiro trimestre e que tem uma arrecadação bilionária antes mesmo de sua estreia.

Segundo apurou o Notícias da TV, a Globo aguarda o sorteio dos confrontos da Libertadores na Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol), marcado para acontecer no próximo dia 21. A tendência é que o Atlético Mineiro seja escolhido para ter seus jogos exibidos. A Disney, dona primária dos direitos, ainda vai escolher um jogo seu para ser exclusivo.

No pacote comercial da Libertadores, ao qual a coluna teve acesso, a Globo só prevê 13 datas de transmissão da competição continental, começando apenas em abril, na fase de grupos. A emissora, no entanto, não pode passar qualquer jogo. Pelo contrato, a Disney escolhe duas partidas exclusivas na fase de grupos, e a TV carioca seleciona entre as que sobrarem para exibir em rede nacional.

Na fase pré, a Disney também tem prioridade, mas o jogo de um clube brasileiro será da Globo. Como a emissora não vê apelo em rede nacional para Fortaleza e Atlético Mineiro, os jogos seriam mostrados no Globoplay e no site GE para todo o Brasil e na TV aberta apenas para os Estados mais interessados.

Para quem não tem TV por assinatura, a Libertadores terá menos jogos disponíveis do que teve neste ano. O SBT, detentora dos direitos até 2022, mostrava na TV aberta os jogos da pré-Libertadores que envolviam times brasileiros. A TV de Silvio Santos perdeu os direitos de transmissão e ficou com o segundo torneio da Conmebol, a Copa Sul-Americana, para 2023.

BBB de bilhão

Um mês antes de seu início, o BBB 23 já tem pelo menos 15 anunciantes fechados. Os três espaços mais caros, chamadas da Cota Big, foram adquiridos por Americanas, Seara e Stone. Cada uma delas pagou R$ 105,1 milhões pelo espaço.

Na Cota Camarote, além de TikTok, estão as empresas Heineken (com a cerveja Amstel) e P&G, que comprou duas cotas para expor marcas diferentes e pagará R$ 160,4 milhões sozinha. Já a Cota Brother, a mais barata, que custa R$ 15,6 milhões cada uma, foram adquiridas por Hypera Pharma, McDonald’s, Above, Quinto Andar e Ademicon.

Com informações do Uol